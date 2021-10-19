Вступились за «Дружбу»: Активисты переживают за судьбу ростовского парка

Общественники опасаются, что при реконструкции парк потеряет минимум 250 деревьев Фото: Артур СЕЛИМОВ

Среди всего многообразия плотной застройки лишь парки дают возможность человеку отвлечься от суеты и побыть наедине с природой. Эти территории имеют огромное социальное значение для горожан: тут люди занимаются спортом, а деревья сохраняют чистый воздух и поддерживают благоприятный микроклимат города. Неудивительно, что на реконструкцию парков и зеленных зон государством выделяются огромные средства, которые иногда тратятся не эффективно. Сейчас общественники переживают за судьбу парка «Дружба»: журналисты «КП - Ростов-на-Дону» поговорили с активистами.

ПАРК МОГУТ ИЗУРОДОВАТЬ БУЛЬДОЗЕРАМИ

Парк «Дружба» расположен в Северном жилом массиве. Он возле воды, его любят не только жители Северного - ростовчане приезжают сюда со всего города. Есть у него свое особое настроение, очарование. Так вот этот парк, по мнению активистов, реконструируют с грубыми нарушениями, которые могут привести к потере деревьев.

По словам ростовского экоактивиста Елены Хатламаджиян, в парке уже наблюдается нехватка зеленых насаждений: при норме в 70%, их там всего 65%. Если начнутся работы по замене коммуникаций, деревьев станет еще минимум на 10% меньше, а это - потеря для всего района.

Летом и в другое время года в парке любят гулять не только жители Северного, но и других районов города. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

- Парк «Дружба» сначала хотели реконструировать по программе «Комфортная городская среда». Потом после нескольких дискуссий планировали отдать инвестору, где тот хотел построить рестораны и аквапарк, - вспоминает Елена. - Общественники выступили против. Решение отменили. Как итог, землю отдали под благоустройство. Когда сделали документы, оказалось, что там будут полностью менять коммуникации, а это приведет к гибели большого количества насаждений. Если эти работы проведут, то пострадает около 250 деревьев. Когда будет работать тяжелая техника, она испортит все корни в радиусе трех метров от места прокладки коммуникаций. Но все необходимые коммуникации в парке уже есть, их нет необходимости прокладывать заново в грунте.

- Согласно предположению подрядчика, они все аварийные, и их нужно полностью менять, что обойдется городской казне в солидную сумму - 135 миллионов рублей, – рассказывает Елена. - Мы очень сомневаемся, что все подпорные стены, которые хочет менять подрядчик, аварийные. Максимум - 30%. Их даже не нужно демонтировать и строить новые. Там достаточно просто усилить заслонные ограждения, а это довольно распространенная практика в подобных работах. Изначально на обустройство зеленой зоны парка требовалось 250 миллионов рублей, в том году просили уже 430 миллионов, а в этом - 630 миллионов. Есть подозрение, что замена коммуникаций и строительство новых подпорных стен, это «ширма» для того, чтобы увеличить сметную стоимость работ. Опасения у общественников вызывают и планы подрядчика - поменять подпорные стены вокруг парка. Дело в том, что ландшафт этой территории очень разнообразный, и специальные стены удерживают грунт от его сползания.

Один из главных вопросов - сохранить здоровые деревья и провести санитарную обрезку только там, где это нужно Фото: Артур СЕЛИМОВ

По словам общественницы, активисты уже написали в прокуратуру и следственный комитет.

- Мы просто не хотим сидеть, и ждать, когда уже раскурочат парк, – рассуждает Елена Хатламаджиян. - Я уже не первой такой территорией занимаюсь и знаю, чем это заканчивается. То же самое было в одном из парков Таганрога. Деревья снесли, а коммуникации так и оставили сверху.

ОФИЦИАЛЬНО

«Никто не заинтересован в сносе здоровых деревьев»

- Изначально, у общественников был вопрос по поводу аварийных деревьев и деревьев, которые подлежали бы сносу, в случае реконструкции подпорных стен в парке «Дружба», - рассказала в эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» заместитель начальника Управления культуры Ростова-на-Дону Юлия Соболева. – Ими были вынесены замечания по отсутствию актов осмотра обследования зеленных насаждений. Для того, чтобы снять этот вопрос, мы повторно обследовали все деревья, чтобы нанести их на план и признать аварийными те, которые подлежат глубокой санитарной обрезке. В результате этого обследования были получены два акта - по верхней и по нижней частям парка. Эти акты подписаны всеми службами, а также Еленой Хатламаджиян.

Чем гуще городская застройка, тем важнее сохранить в парке каждое здоровое дерево Фото: Артур СЕЛИМОВ

Сейчас у общественников вызывает опасение, что на этапе работ будут снесены здоровые деревья, потому что будут демонтированы подпорные стены и установлены новые. Из-за этого, я так понимаю, возник вопрос? Но он остается открытым, потому что экоактивисты так и не смогли посмотреть проектно-сметную документацию, которая уже прошла госэкспертизу у проектировщиков, хотя мы всегда им это предлагали. И тогда бы общественники сразу получили ответы, в случае возникновения каких-либо вопросов. Но почему-то к специалистам они поехать не захотели, а директор парка - не проектировщик, потому она бы и не смогла ответить на такого рода вопросы.

На сегодняшний день никто из руководства города и парка не заинтересован в сносе здоровых деревьев. Проектно-сметная документация по парку «Дружба» находится на рассмотрении в государственной экспертизе. Заключение по ней мы ожидаем получить до 25 октября. Как только это произойдет, уже будем смотреть, каким образом можно исключить монтаж новых подпорных стен. Может, будет продуман вопрос по их укреплению. Но вопросы решаем.

Проектно-сметная документация по парку «Дружба» находится на рассмотрении в государственной экспертизе. Заключение по ней ожидается до 25 октября. Фото: Артур СЕЛИМОВ

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

«7,5 млн рублей на деревьях»

Реконструкция одного из ростовских парков «Осенний» обернулась уголовными делами. Как оказалось, во время проверки контрольно-счетная палата нашла ряд нарушений, и теперь в деле разбираются следователи. Правоохранители выяснили, что закупочная цена деревьев была сильно завышена, и дело было передано в суд.

- В парке «Осенний» ответственные лица превысили закупочную цену на 7,5 миллиона рублей на посадочный материал, - рассказала Елена Хатламаджиян. - Деревья приобретали в октябре, сначала хотели закупать саженцы в Ростовской области, но затем решение изменили. Уголовное дело завели, потому что цена на посадочный материал такого качества оценивается гораздо ниже. Да, качество посадки было хорошее, но вот ее цена - неоправданно высока.

Несмотря на все выделенные средства, парк все еще находится в незавершенном состоянии. По словам собеседницы, там не работает полив, сохнут деревья, и стоит «сухой» фонтан, вдобавок резервуар с водой для деревьев также не функционирует.

Как отмечает Елена, подрядчик пояснил: поливать нечем. Как итог, средства потрачены, а зеленая зона - не благоустроена.

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