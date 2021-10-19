Тонян Вагарш Овикович: Врач-ортодонт сети стоматологий «Астродент»

Фото: предоставлено «Астродент»

Тонян Вагарш Овикович работает врачом-ортодонтом в сети стоматологий «Астродент». Его специализация – лечение патологий прикуса как у детей, так и у взрослых, лечение ВНЧС и мышечных дисфункции. Стаж работы в медицине – более 6 лет.

Вагарш Овикович Тонян окончил стоматологический факультет РостГМУ в 2017 году. Также прошел ординатуру по специальности «Ортодонтия». Доктор был участником курсов «Лечение различных аномалий прикуса современной несъемной техникой», «Искусство ортодонтии. Пациент – на первом месте», «Ретинированные клыки», «Этапы лечения системой Damon: от первой дуги до завершения», «Подробный курс ортодонтического лечения пациентов с выраженными скелетными патологиями без участия челюстно-лицевых хирургов», «Встреча концепций. Преокклюзионная и окклюзионная терапия», «Минивинты в ортодонтии. Сплав металла и интеллекта», «Ортокраниодонтия. От старта до финиша», «Ортодонтическое лечение детей. Что? Где? Когда?», «Invisalign», «Ортодонтия и ортогнатическая хирургия», «Ортодонтический конгресс 2020г.», «Истина где-то рядом: поиск ошибок на различных этапах ортодонтического лечения» и других.

Фото: предоставлено «Астродент»

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Как Вы стали врачом и почему выбрали свою специальность?

- Уже в школе я задумался о том, чтобы стать стоматологом. В 10 и 11 классах я целенаправленно учился в медицинском лицее. А выбрал именно ортодонтию, потому что эта сложная специальность включает в себя знание точных наук, которые мне нравились еще со школы, визуальные изменения эстетики улыбки у пациента и любовь к медицине. Со временем я понял, что сделал правильный выбор.

Что для Вас самое сложное в работе?

- В ортодонтии очень много мелочей, которые легко можно пропустить, поэтому самое сложное в нашей работе – планирование лечения. Это 90 % всей работы. Перед установкой какого-либо аппарата проводится диагностика, а далее составление детального плана лечения, на что может уйти несколько дней. Ведь если не знаешь, куда идти, то неважно, какой путь ты выберешь.

Самые сложные пациенты – это люди с мышечно-суставной дисфункцией. Особенно не просто, если они уже пытались вылечиться, но безрезультатно. Таким пациентам нужна огромная психологическая поддержка. Не существует беспроигрышного шаблона по работе с такими пациентами.

Как Вы предпочитаете отдыхать?

- Я больше предпочитаю активный отдых, ходить и изучать достопримечательности. Например, Европа – прекрасное для этого место. Но иногда просто хочется лечь на пляже и ничего не делать.

Удается ли Вам заниматься спортом?

- Спортом я занимаюсь почти всю жизнь. В основном это единоборства - кикбоксинг, бокс. Если времени не хватает, то стараюсь хотя бы посещать тренажерный зал. Также у меня всегда была тяга к экстремальным развлечениям, поскольку у меня нет страха высоты или скорости.

Что любите читать в свободное время?

- Большое время я уделяю научной литературе. Люблю читать и художественную. Один из любимых авторов – Э. М. Ремарк и его произведение «Триумфальная арка».

Что посоветуете читателям – что нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье?

- Я думаю, вы согласитесь со мной, если я скажу, что предупредить заболевание чаще всего легче, чем его вылечить. Поэтому я посоветую всем читателям уделять внимание профилактике и не забывать о походах к стоматологу и к другим врачам.

Ваши планы на будущее?

- Есть цель заниматься лекторской деятельностью. На мой взгляд, это большой источник вдохновения и эффективный способ помочь другим врачам.

Ваш жизненный девиз?

- Любая цель достижима! Все зависит от того, насколько сильно ты этого хочешь.

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График работы: с 8:00 до 20:00,

Филиал сети «Астродент», пр. Стачки, 55

Сеть стоматологий «Астродент» принимает участие в проекте «Клиника года – 2021». Проголосовать за клинику можно по ссылке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021.