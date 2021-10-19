Всероссийские казачьи мероприятия проходят в Новочеркасске

Более 150 ребят в возрасте от 13 до 17 лет принимают участие в соревнованиях. Фото: АВАКИМОВ Олег

Во вторник, 19 октября, в Новочеркасск съехались юные казаки со всей России. Там стартовали сразу два всероссийских казачьих мероприятия: всероссийская военно-спортивная игра «Казачий всполох» и всероссийская Спартакиада допризывной казачьей молодежи. Ближайшие дни за звание победителя здесь будут соревноваться лучшие команды войсковых казачьих обществ.

«ЗАДАЧИ СООТВЕТСТВУЮТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ СТРАНЫ»

Открытие игр прошло в крытом дворе Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова. Торжественным маршем в зал вошли семь команд участников, представлявших Енисейское, Забайкальское, Кубанское, Терское, Уссурийское и Центральное казачьи войска.

Соперничать с гостями в разных программах от Всевеликого войска Донского будут команды «Шахтинского генерала Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса и Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса.

Всего же в соревнованиях примут участие учащиеся десяти казачьих образовательных учреждений России – четырех школ, трех казачьих кадетских корпусов, техникума, гимназии и лицея. А это - более 150 ребят в возрасте от 13 до 17 лет.

Все юноши - а состав сегодня исключительно такой – победители региональных этапов соревнований. Как и у себя дома, им предстоит состязаться в гиревом спорте, пулевой стрельбе, верховой езде, шахматах, спортивном ориентировании, мини-футболе, легкой атлетике, строевой подготовке и даже перетягивании каната.

Всех участников соревнований встречали по старинной русской традиции – хлебом-солью.

Семь команд представляют Енисейское, Забайкальское, Кубанское, Терское, Уссурийское и Центральное казачьи войска. Фото: АВАКИМОВ Олег

Как рассказал заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Александр Сапин, у проводимых мероприятий несколько задач. Общие – это популяризация здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание, увековечение памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. И специальные – подготовка юношей к предстоящей службе в рядах Вооруженных сил, к государственной службе российского казачества, повышение престижа военной службы. Эти задачи соответствуют сегодняшней государственной политике страны и заложены в ее стратегию.

«ДОБИТЬСЯ ПРОЦВЕТАНИЯ ГОСУДАРСТВА И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИТЕЛЕЙ»

Со словами напутствия и пожеланиями победы к ребятам обратились и другие гости праздника.

– Мне очень приятно от имени казачьей столицы и всего Донского края приветствовать участников таких масштабных соревнований, – выступил перед присутствующими глава администрации казачьей столицы Юрий Лысенко. – Ребята, от всей души желаю вам честной, бескомпромиссной борьбы, воли к победе и спортивной удачи. Пусть победит сильнейший!

Поддержать юных казаков пришел и заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Гурба.

- Спортивный дух позволяет не только на соревнованиях, но и в жизни занимать активную гражданскую позицию. Нам именно такая молодежь и нужна – уважающая семейные традиции, традиции своей страны, ответственная перед своими дедами и прадедами, – сказал Владимир Николаевич. – Я абсолютно уверен, что такие ребята – крепкие телом и духом – смогут выполнить задачи, поставленные сегодня президентом нашей страны: добиться процветания государства и благополучия каждого ее жителя.

Участников напутствовал и атаман Всевеликого войска Донского Виталий Бобыльченко. Он пожелал всем успехов и отметил, что ребята сегодня соперники на стадионе, но в жизни – единое казачье войско страны. В нынешних играх нужно не только завоевать победу, но и сплотиться, найдя новых друзей.

В завершение торжественной части перед гостями и участниками игр выступили казачий хор вуза, ансамбль эстрадного танца и шоу-балет.

Ребята соревнуются и в интеллектуальных играх. Фото: АВАКИМОВ Олег

СПОРТ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Впереди у ребят насыщенные и напряженные дни. Состязания продлятся три дня. Юные казаки продемонстрируют навыки верховой езды, преодолеют полосу разведчика и сразятся в битве умов. Всем им предстоит продемонстрировать свою физическую, огневую и строевую подготовку, а так же певческие таланты.

Показать себя нужно будет еще и в интеллектуальном турнире, где важны знания культурно-исторических традиций казачества, а также в презентации визитных карточек и фестивале казачьей песни.

Напомним, что игра «Казачий сполох» на протяжении семи лет, начиная с 2014 года, проводится совместно со всероссийской Спартакиадой допризывной казачьей молодежи. А организатором спортивных мероприятий выступает министерство просвещения РФ при поддержке постоянной комиссии по содействию развитию системы казачьего образования Совета при президенте России по делам казачества.

Все мероприятия проходят с соблюдением санитарных требований, призванных ограничить распространение коронавирусной инфекции.

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