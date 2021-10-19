Новый сити-менеджер озвучил планы по развитию Ростова-на-Дону

Алексей Логвиненко подробно рассказал, как будет развиваться донская столица Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону во вторник, 19 октября, на заседании гордумы назвали имя сити-менеджера, который будет руководить городом четыре года. Главу администрации выбирали с помощью конкурса. Изначально претендентов на должность было пять, затем - двое. В итоге конкурс выиграл Алексей Логвиненко, действующий глава города. Контракт с ним заключат на четыре года.

До этого Алексей Логвиненко в течение двух лет занимал должность главы администрации, сменив на этом посту Виталия Кушнарева, досрочно снявшего с себя полномочия.

Алексей Логвиненко в интервью «КП-Ростов-на-Дону» рассказал, каким именно он видит развитие донской столицы.

По словам сити-менеджера, существенно изменится городской центр.

- Театральная площадь соединится с Набережной, которая будет продлена, - сообщил Алексей Валентинович. - Мы приступили к созданию нового пешеходно-транспортного пространства. Уже разработана планировочная и проектная документация. Грузовой порт с правого берега будет перенесен на левый в промзону. Здесь запланировано строительство автомобильных дорог от Театрального до Богатяновского спуска и в дальнейшем до 13-й линии. До конца года мы завершим кадастровые работы и проведем оценку стоимости изъятия земельных участков, попадающих в зону строительства. Общая стоимость затрат составит более 4,2 млрд. руб. Уже сформирована заявка на привлечение средств из областного бюджета. В 2022 году мы должны изъять земельные участки и приступить к строительству.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что Алексей Логвиненко заявил о строительстве моста на Зеленом острове.

- Будет построен новый современный мост на Зеленый остров, который мы намерены превратить в настоящую круглогодичную туристско-рекреационную зону, - проанонсировал проект сити-менеджер.

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