В Шахтах пассажира автобуса ранили из самодельного оружия

Пострадавшего доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шахтах пассажир автобуса получил ранение из-за самопроизвольного выстрела ружья. Происшествие случилось 19 октября на пересечении улицы Советской и переулка Комисаровского, сообщили в пресс-службе управления МВД по Ростовской области.

Как выяснилось, другой пассажир перевозил в автобусе «самодельное стреляющее устройство». Все это время оружие лежало в сумке, но случайно выстрелило. Пуля попала в другого пассажира. К счастью, мужчина остался жив, но ему понадобилась помощь медиков. Пострадавшего на «скорой» доставили в доставили в больницу.

Владельца самодельного пистолета задержали полицейские. Он пояснил, что изготовил оружие, чтобы отпугивать животных.

— Сейчас по данному факту проводится проверка. Подозреваемый будет передан медработникам, — прокомментировали в донском главке.

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