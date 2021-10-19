Донские парламентарии обсудили вопросы аренды муниципальных земель

Предложен новый критерий, который позволит инвесторам получить земельный участок в аренду без проведения торгов. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества обсудили важные для жителей сельской местности вопросы. Модераторам мероприятия выступил председатель комитета Вячеслав Василенко.

В фокусе внимания депутатов и профильных экспертов оказалось несколько проблем.

ЗЕМЛИ ДЛЯ СЕНОКОСА И ВЫПАСА СКОТА

В частности, как пояснил Вячеслав Василенко, депутаты профильного комитета подвели итоги мониторинга правоприменения статьи областного закона о регулировании земельных отношений.

В документе речь идет о предоставлении гражданам в аренду государственных и муниципальных земель для выпаса скота и сенокошения.

Однако, как пояснил Вячеслав Василенко, в федеральном законе прямого действия заявительный порядок предоставления таких земель приводит к конфликтам и несправедливому распределению пастбищ и сенокосов.

- По закону муниципальные органы власти при обращении жителя обязаны выдавать землю в аренду на три года с соответствующей платой для выпаса скота или сенокошения. Проблема заключается в том, что первый кто заявил, тот и получает эту землю. Никто другой пользоваться этой землей не вправе. Если же селяне объединяются и начинают совместно платить аренду, выпасать скот и косить сено, то это уже нарушение закона, - пояснил Вячеслав Василенко.

Депутаты приняли решение о необходимости разработки и направления обращения Заксобрания Ростовской области в федеральные органы власти.

Парламентарии считают, что действующий закон нуждается в корректировках, которые позволят субъектам самостоятельно регулировать процесс предоставления сенокосов и пастбищ гражданам в рамках полномочий региональных органов власти.

НОВЫЙ КРИТЕРИЙ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Также на заседании был предложен новый критерий, который позволит инвесторам получить земельный участок в аренду без проведения торгов. Предлагаемые изменения касаются внесения нового критерия, в соответствии с которым инвестиционный проект может считаться масштабным в сфере жилищного строительства для того, чтобы инвестор мог получить земельный участок в аренду без проведения торгов. Инвестор сможет воспользоваться такой возможностью, если передаст в собственность муниципалитета не менее 5 % квартир в строящемся новом доме, которые будут предназначены для переселения граждан из аварийного жилья или обеспечения жильем детей-сирот.