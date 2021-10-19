«Мы победили судьбу!»: после четырех неудачных беременностей дончанка родила первенца

Супруги стали родителями малышки, пройдя через серьезные испытания. Фото: предоставлено ПЦ

История жительницы одного из северных районов Ростовской области – о вере, терпении и победе. 34-летняя Татьяна стала мамой после того, как четыре раза подряд теряла детей. О своей боли и счастье она рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

«ПРОШЛА ЧЕРЕЗ АД»

Женщина призналась, что на пути к материнству «прошла через ад». Прежде, чем стать мамой, у нее было четыре беременности. И все они закончились смертью ее не рожденных детей. Долгий путь к родительству начался у Татьяны и ее мужа в 2014 году.

- Я тогда забеременела в первый раз. Но на сроке 17 недель потеряла малыша. Случилась отслойка плаценты. Конечно, расстроились. Но врачи успокоили: сказали, что, мол, все бывает, ничего страшного, - вспоминает Татьяна.

Молодожены смирились с утратой, а через два года тест вновь показал две полоски.

- На этот раз будет все по-другому, - были уверены супруги.

Но судьба распорядилась иначе. На 25-й неделе беременности Татьяна вновь потеряла малыша. Ее сердце было разбито, но дух оказался не сломлен.

- Я не переставала верить, что все равно стану мамой. Рядом были мои близкие – муж и мама. Они тоже верили, что мечта сбудется, - вспоминает женщина.

Родители обожают красавицу-дочку. Фото: предоставлено ПЦ

«ЧТО СО МНОЙ ПРОИСХОДИЛО, НЕ ПЕРЕДАТЬ СЛОВАМИ»

И вот, через год, третья по счету беременность. И вновь – потеря. На этот раз на сроке три с половиной месяца беременности.

- Что со мной происходило морально, словам не передать. Каждый раз терять ребенка было все больнее, - делится горькими воспоминаниями Татьяна.

Но самый большой удар семья испытала в 2019 году.

- Была четвертая беременность. И ребенок погиб на сроке восемь с половиной месяцев. Я решила, что больше не буду пробовать. Да и наши местные врачи не внушали мне оптимизма. Говорили, что пятая попытка стать мамой может закончиться уже моей смертью, - продолжает женщина. - И только близкие люди верили, что все закончится хорошо.

ПЕРЕЗД И ДОЛГИЕ НЕДЕЛИ В СТРАХЕ

Спустя почти два года Татьяна вновь узнала, что находится в интересном положении. И первое чувство, которое они испытала, был дикий страх, что все повторится вновь.

Понимая всю серьезность положения, молодая женщина решила наблюдаться в Ростове-на-Дону.

- Из родного города с мужем на время переехали в донскую столицу. Во-первых, лучше медицина. Во-вторых, не хотели лишних разговоров: городок-то у нас маленький, все друг друга знают, - рассказывает женщина.

И вот наступили 38 недель ожидания. Каждый день был наполнен страхом и надеждой.

- Утром просыпалась и боялась, что опять потеряю кроху. Вечером радовалась, что еще один день прошел благополучно. Всю беременность молилась, - говорит Татьяна.

Конечно, рядом были снова самые близкие – супруг и мама. А еще – акушер-гинеколог Перинатального центра РО Мария Приходько.

Врачу пришлось стать еще и психологом.

- Если меня что-то беспокоило, то я сразу писала ей в ватсап. Доктор никогда не оставляла мои сообщения без внимания. Поддерживала колоссально. Она – замечательный врач и человек, - уверяет Татьяна.

«ЧУДЕСА БЫВАЮТ»

Кстати, именно во время пятой беременности выяснилось, что у женщины – редкая болезнь: плохая свертываемость крови.

- С вероятностью в 99 процентов из-за этого я и теряла малышей еще утробе. Но в ПЦ мне назначили нужное лечение, в итоге - я стала мамой. Все вместе – я, моя семья, врачи, мы победили судьбу! – улыбается счастливая мать.

Как рассказали в ПЦ, дочурка у Татьяна родилась в срок. Малышка весила 3200 граммов, а ее рост при рождении составлял 51 сантиметр.

- Нашу выстраданную и такую долгожданную девочку назвали Полиной. Теперь я знаю, что чудеса бывают, - счастливо говорит Татьяна.

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