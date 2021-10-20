В Ростове продлят парк на левом берегу Дона и набережную

Фото: пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

В донской столице приняли решение развивать территорию на левом берегу Дона. Накануне, 19 октября, депутаты гордумы одобрили изменения в городских правилах землепользования и застройки. В частности, речь идет о продлении набережной и парка на Левом берегу до участка между заливом Ковш и Ворошиловским мостом.

Для этого территорию перевели в зону общественно-жилой застройки.

— В первую очередь это продление набережной, парка. Сейчас возможно включить данную территорию в программу реновации, — заявил сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

В свою очередь, депутат Вячеслав Камышный поддержал идею об освоении участка между Ворошиловским мостом и заливом Ковш. По его мнению, правая сторона города себя исчерпала.

— Если взять программу развития города, она особо привлекательна в развитии левобережной стороны, присоединении Батайска и мелких поселков. Это решение историческое — мы даем возможность наращивать агломерацию. Если проанализировать историю города, то видно, что правая сторона себя исчерпала, мы уже в кладбище уперлись. Городу некуда развиваться. Глава администрации в своей программе говорил об агломерации и это как раз шаг в эту сторону. Скоро мы будем говорить о развитии территории от Аксайского до Ворошиловского мостов, — прокомментировал депутат.

Также Вячеслав Камышный подчеркнул, что все крупные города всегда развиваются по обе стороны реки.

Архитектор Алексей Полянский также поддержал инициативу о продлении парка и набережной. Но при этом выразил мнение, что процесс надо контролировать.

— Я бы хотел выступить в защиту того, чтобы развитию данной территории дали шанс. Но нужно контролировать данный вопрос. Учитывать, что это видовая часть со стороны исторического центра и вид на сам центр. Левый берег не прекращает быть рекреационной территорией. Тут нужно разработать мастер-план для этой территории, где все указать, — сказал Алексей Поляснкий.

Заместитель главы администрации города Андрей Дикун при этом пояснил, что принятое решение не противоречит генеральному плану развития города — теперь необходимо разработать проект планировки и межевания территории.