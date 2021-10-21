Парк, дворец спорта и набережная: что дополнительно построят на левом берегу Дона

Фото: пресс-служба Правительства РО

В донской столице планируют освоение территории левого берега Дона. В результате центр южной столицы сместится к Гребному каналу.

На пересечении Левобережной и Восточного шоссе возведут ледовый дворец с бассейном. Объект займет почти пять гектаров, будет иметь до четырех этажей, а также получит собственную парковку на 360 машин.

С юго-восточной стороны от «Ростов Арены» возведут многофункциональный дворец спорта. Сейчас на этом месте находится площадка для вождения. Восточнее от «Ростов Арены» рассматривается возможность строительства нового микрорайона от группы компаний «ЮгСтройИнвест» — застройщик уже готовит проект планировки территории. Здесь могут появиться не только жилые дома, но и детский сад, школа и поликлиника.

Набережную и парк продлят практически до залива Ковш.

Саму территорию Левого берега активно благоустраивают и дополнительно озеленяют. Например, накануне возле стадиона были высажены молодые акации. Также по обращению ростовчан активно ликвидируются стихийные свалки и аварийные деревья.

Кроме того, известно о планах создания открытого катка в парке Левобережном до конца 2021 года.