Возлюбленный Дмитрий Евгеньевич: Хирург высшей категории, врач УЗД, заведующий стационарным отделением МЦ «Семья»

Фото: из архива Дмитрия Возлюбленного

Возлюбленный Дмитрий Евгеньевич - кандидат медицинских наук, хирург высшей категории, врач УЗД, заведующий стационарным отделением МЦ «Семья». В числе его достижений внедрение в практику интраоперационного ультразвукового исследования, оперативные вмешательства под ультразвуковым контролем, позволяющих значительно улучшить как диагностику, так и результаты лечения. Опыт работы в медицине – более 20 лет.

Дмитрий Евгеньевич окончил Ростовский ГМУ по специальности «лечебное дело» в 2003 году. На протяжении не одного десятка лет непрерывно работал хирургом, совмещая с преподаванием на кафедрах хирургии № 2 и ультразвуковой диагностики ФПК, ППС в РостГМУ, а также работой врачом в разных поликлиниках города. Помимо защиты кандидатской диссертации, прохождения профессиональных переподготовок по смежным специальностям «Ультразвуковая диагностика» и «Эндоскопия», а также многочисленных повышений квалификации, написания научных статей и учебных пособий, в 2006 году получил высшее образование в Ростовском государственном университете по специальности «юриспруденция».

Фото: из архива Дмитрия Возлюбленного

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Чем Вас привлекает Ваша профессия?

- В хирургии меня привлекает скорость получения результата – после беседы и осмотра пациента, ознакомления с документацией, выполнения УЗИ, получения результатов обследования и/или выполнения операции, в большинстве случаев результаты работы можно оценить в течение ближайшего времени.

Какие качества нужны специалисту Вашей профессии?

- Любознательность и сострадание. Человек, который хочет связать свою жизнь с медициной, обязан интересоваться многим, иметь большой кругозор, с радостью и удовольствием получать новые знания. Но если ранее имелся исторически сложившийся дефицит информации, то в настоящее время отмечается противоположная ситуация. Информации очень много, она везде, и вот тут самым важным является в работе врача вычленить действительно важные вещи и применить их на благо пациента. О важности наличия желания помочь, сострадания, думаю, и говорить не надо.

Если нужно смотреть на картину заболевания в динамике – лучше ходить к одному доктору или к разным?

- Этот вопрос не такой простой. Речь идет о так называемом «втором мнении». Один врач имеет свое мнение, но оно может оказаться субъективным. Другой специалист может иметь свое, мотивированное мнение, отличающееся от первого. В этой ситуации очень тяжело «неспециалисту» принять верное решение – кому же доверять? Поэтому очень важно найти «своего» врача, который будет с вами на одной стороне, который сможет интерпретировать разрозненные данные и дать свое мнение, что нужно делать, когда и зачем.

Чем Вы любите заниматься в свободное время?

- Больше всего я люблю читать медицинские книги, старые медицинские журналы, историю медицины. Это очень интересно открывать первые журналы о медицине, которые появились около 100 лет назад. Несмотря на кажущуюся архаичность и «несовременность» можно обратить внимание, что история циклична, и есть вечные вопросы в медицине. Нам все кажется, что мы живем в каком-то уникальном времени. Но и 100, и 200 лет назад врачи сталкивались с плюс минус такими же глобальными проблемами. Например, появились какие-то лабораторные обследования, рентген, антибиотики, стерильности – наши предшественники думали, что все вопросы могут быть решены, и нет никаких более преград для полного излечения больного. Это оказалось не совсем так. И в настоящее время, несмотря на мощную лечебно-диагностическую базу остаются нерешенные старые вопросы, и появляются новые вызовы, на которые нужно искать ответы.

А что любите читать из классической литературы?

- «Собачье сердце» и «12 стульев».

Следите ли Вы за своим рационом питания?

- Конечно, я уделяю рациону питания большое внимание, ведь вкусная и здоровая пища в хорошей компании и месте, несомненно, помогают поддерживать здоровье.

Любите ли Вы путешествовать?

- Да, очень. Могу поехать куда угодно и когда угодно со своей семьей, ведь хорошее настроение и некая энергетическая подпитка от новых впечатлений нужны всегда!

Посоветуйте читателям – что нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье?

- Необходимо знать «слабые» точки своего организма, уделять им должное внимание и не допускать ухудшений.

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