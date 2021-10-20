"Чувствую себя семейным психологом": лучший участковый Ростовской области рассказал о радостях и трудностях службы "на земле"

Николай Никонов работает участковым уже 13 лет. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Утром – планерка в кабинете у начальника, потом – построение, а затем - дорога на участок, а это – семь сел и хуторов в двух сельских поседениях Шолоховского района Ростовской области. Именно так проходит рабочий день 31-летнего сельского участкового Николая Никонова. И так уже – 13 лет.

«БЫВАЕТ, УЖЕ СЕДИНА, А СПОКОЙНО НЕ ЖИВЕТСЯ»

За эти годы полицейский познакомился со всеми, кто живет на его «территории». А это – почти две тысячи человек! Да и Николая в лицо знают все. Знают и уважают, а некоторые - побаиваются.

Работа участковым – не из простых: график бывает непредсказуемым, в кабинете сидеть почти не приходится: на участке полно дел. Но, несмотря на это, Николай не видит себя в другой должности. Признается, что любит работать с людьми «на земле».

- Я оканчивал Южный Федеральный университет, учился на историка. А в полицию пошел, последовав примеру друзей, - рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» Николай Никонов.

По словам полицейского, на его участке живут добрые и отзывчивые люди. Но и без дебоширов, кончено, никуда.

- Как правило, в наших селах драки происходят только на почве алкоголя. Чаще всего такие конфликты случаются между мужем и женой. Но, бывает, и сын на отца руку поднимет. Причем, это от возраста не зависит. Есть и молодые проблемные семьи, и те, у кого давно седина, а спокойно не живется, - говорит Николай Никонов.

В зону ответственности полицейского входит, в том числе, и контроль за соблюдением масочного режима. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

По словам полицейского, каждый раз, когда он приходит на такие бытовые скандалы, больше всего ему хочется помирить людей. На первом месте у полицейского – мир и благополучие в семьях , живущих в зоне его ответственности.

- Мирю, конечно! Уже знаю, кому что сказать. К каждому - свой подход. Иногда чувствую себя семейным психологом уже, - смеется майор.

Кстати, местные между собой даже называют Николая «Амуром».

- Уж больно ловко у него мирить всех получается, - рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» житель хутора Лосевский Шолоховского района.

САМАЯ ЛУЧШАЯ МОТИВАЦИЯ

В зону ответственности Николая входит надзор не только за осужденными и отбывшими срок земляками. Также присматривает он и за трудными подростками, состоящими на учете.

- Веду с ними разъяснительную работу. Один парень, лет 16-ти, попал на учет из-за того, что курил, - рассказывает Николай. – Ох, и долго я ему рассказывал о том, как это вредно. Сработало! Больше мальчишка сигареты в руки не брал.

Полицейский говорит, что для него такие моменты – самая лучшая мотивация.

Конечно, по долгу службы приходится выезжать майору и «на трупы», в том числе – и криминальные. Полицейский не очень любит об этом говорить. Признается, что тяжело сталкиваться со смертью.

- Особенно, если речь идет о молодых, - поясняет мужчина.

К счастью, на участке майора криминальных смертей почти не бывает. Но и без тяжких преступлений хлопот у участкового хватает. Ведь он на связи круглосуточно. Люди звонят постоянно.

- Часто делятся со мной своими житейскими трудностями, хотят услышать совет, - продолжает майор.

К счастью, жена с пониманием относится к такому ритму работы.

- Она ведь знала, что за полицейского замуж выходит, - с теплотой говорит мужчина.

К слову, именно супруга больше всего болела за Николая, пока шел региональный этап конкурса «Народный участковый». Девушка верила, что выиграет именно ее Коля. И не ошиблась. Теперь Николаю предстоит побороться за звание лучшего в стране.

КСТАТИ

Вы также можете поддержать нашего земляка. Анкеты региональных победителей конкурса опубликованы на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда», где каждый житель страны, изучив материалы об участниках, сможет отдать свой голос за лучшего, по его мнению, участкового.

Заключительный этап конкурса будет проводится на федеральном уровне – с 1 по 10 ноября.

КОНКРЕТНО

Как проголосовать за понравившегося участкового

- Для начала ознакомьтесь с анкетами участников, кликнув на фото интересующего Вас конкурсанта.

- Затем после ознакомления наведите курсор на сердечко, которое расположено на фото конкурсанта, рядом с анкетой.

- Авторизуйтесь в одной из представленных социальных сетей: «Одноклассники», «ВКонтакте» или «Фейсбук», после того, как кнопка «Проголосовать» станет активна, нажмите на нее и проголосуйте.

Примите участие и помогите определить лучшего Народного участкового 2021 года!

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