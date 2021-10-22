Новости Ростовской области на 21 октября 2021: власти продлили осенние каникулы

Рассказываем о главных событиях за последние 24 часа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новости Ростовской области на 21 октября 2021 — публикуем топ главных событий. Рассказываем, что случилось за сутки в разных городах донского региона.

Власти продлили осенние школьные каникулы. Отдых начнется раньше и продлится две недели — с 25 — 26 октября по 10 ноября. Как пояснил замгубернатора Игорь Гуськов, период каникул специально приблизили к датам нерабочих дней, объявленных президентом.

На левом берегу Дона продлят парк и пешеходную набережную. Речь идет об участке между заливом Ковш и Ворошиловским мостом. Это стало возможным после того, как территория поменяла статус и перешла в зону общественно-жилой застройки.

На старом овощном рынке в Аксайском районе начались демонтажные работы. По словам одного из предпринимателей, сейчас на территории рынка работает техника, все постройки сносят. Площадка при этом огорожена — ее охраняют полицейские. Напомним, с 1 ноября торговцы с аксайских рынков начнут работать на новом оптово-розничном рынке «Южный Хаб», который начал функционировать еще месяц назад.

В западном микрорайоне Ростова-на-Дону автомобиль Land Cruiser столкнулся с машиной «скорой помощи». По данным донской Госавтоинспекции, водитель иномарки ехал со стороны Кумженской рощи, а на перекрестке проигнорировал знак «Уступи дорогу», продолжил движение и влетел в автомобиль реанимации. В результате пострадала фельдшер — девушка получила открытый перелом ноги.

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