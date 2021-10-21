Донские парламентарии пересмотрели меры соцподдержки для многодетных и для граждан, нуждающихся в газификации

На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству депутаты рассмотрели ряд законопроектов о соцподдержке. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону, в областном Законодательном собрании, прошло заседание комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству. На нем депутаты рассмотрели ряд важных законопроектов социальной направленности.

Как пояснил модератор встречи, председатель комитета, депутат Сергей Михалев, темы повестки оказались очень важными для многих жителей региона.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

В частности, в фокусе внимания донских парламентариев оказалась такая мера социальной поддержки многодетных семей, как поощрение в виде микроавтобуса.

Рассмотренный законопроект предусматривает увеличение количества многодетных семей, имеющих право на транспортное средство.

В настоящее время автобусы могут получить малоимущие семьи, воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей. Поправки предлагают учитывать и детей, достигших 18-летия, но продолжающих обучаться по очной форме обучения в образовательных организациях. Теперь же это право будет предоставляться до окончания обучения, но не дольше чем до достижения детьми возраста 23 лет.

ГАЗИФИКАЦИЯ И БЮДЖЕТ

Другой блок вопросов касался газификации.

- Еще один законопроект, который мы рекомендуем к рассмотрению в Законодательном собрании, касается увеличения средств на поддержку семей, которые газифицируются. Напомню, сегодня до границы участка домовладения по распоряжению нашего президента Владимира Путина газ доводится бесплатно, а далее уже каждый житель газифицирует свое жилье самостоятельно, - прокомментировал Сергей Михалев.

Рассмотренный же парламентариями проект предлагает увеличить максимальный размер денежной компенсации по оплате расходов на газификацию домовладений с 20 тысяч рублей до 50 тысяч, а также расширить перечень получателей данной меры социальной поддержки, включив в их число инвалидов I и II групп независимо от причины установления инвалидности; семьи, имеющие детей-инвалидов; многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, а обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения – до 23 лет; одиноко проживающих граждан старше 65 лет.

На заседании парламентариями были рассмотрены также корректировки бюджета территориального фонда медицинского страхования.

- Он получил дополнительные средства, которые будут направлены, большей частью, на решение вопросов по лечению коронавирусной инфекции, - сообщил Сергей Михалев.

Также из резервного фонда областного правительства было дополнительно профинансировано еще одно важное направление – диспансеризация жителей донского края.

ПАНДУСЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛЬГОТЫ НА САНАТОРИИ

Помимо этого, были рассмотрены два проекта обращений донского Заксобрания в федеральные органы власти. Первое из них касается отнесения индивидуальных складных переносных пандусов к техническим средствам реабилитации инвалидов, предоставляемым за счет государства.

– Не везде инвалиды имеют возможность доступа в здания – есть дома, где невозможно создать подходящие для этого условия. Поэтому предлагаемая мера поддержки, мы считаем, будет востребована, - сказал Сергей Михалев.

Второе обращение предлагает внести изменения в механизм индексации ежемесячных выплат федеральным льготникам и увеличения норматива финансовых затрат на обеспечение их санаторно-курортным лечением.

- Та индексация, которая проводилась с 2005 года, когда вступил в силу закон о монетизации льгот, недостаточна, - подчеркнул спикер. – Сегодня ежемесячные денежные выплаты существенно отстают от роста цен на лекарства, коммунальные услуги и, прежде всего, на санаторно-курортное лечение. Люди, порой, годами ждут, когда подойдет очередь на выделение путевки для того, чтобы поддержать свое здоровье.

Все рассмотренные на заседании комитета проекты законов и обращений были поддержаны депутатами и рекомендованы к рассмотрению и принятию на очередном заседании Заксобрания.