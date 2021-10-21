«Поют песни и копают огороды»: школьники из донского села взяли под шефство стариков

Школьники подарили пожилому человеку икону и цветы. Фото: предоставила Елена Нагибина

В Ростовской области, в Родионово-Несветайском районе, в школе, расположенной в хуторе Каменный Брод, есть прекрасная традиция – не забывать о стариках. Помогать им и словом, и делом.

Как рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» директор учебного заведения Елена Нагибина, в их хуторской школе – 73 ученика. И каждый из них - от мала до велика - несет шефство над пожилыми земляками.

- За каждым классом закреплены подшефные ветераны и дети войны. Пожилых у нас не так много: чуть больше сорока человек. Поэтому никто из них не остается без внимания, - пояснила педагог.

Никто из пожилых людей в хуторе не остается без внимания. Фото: благотворительный фонд "Старость в радость"

ЦВЕТЫ И СУВЕНИРЫ

Школьники в каждый праздник навещают стариков. Дети никогда не приходят с пустыми руками. Часто дарят свои подделки, летом и осенью – еще и цветы. Благо в селе их очень много.

Директор школы говорит, что против того, чтобы ученики покупали презенты пожилым людям, но зачастую детей не переубедить. Так, на День пожилого человека одному из ветеранов войны ребята вручили икону Георгия Победоносца. Откуда у учеников нашлись деньги, остается только догадываться. Возможно, насобирали или попросили у родителей.

Каждый раз, когда школьники навещают стариков, лица последних словно молодеют. Глаза начинают буквально светиться от счастья. Как говорит Елена Нагибина, бабушкам и дедушкам важно внимание.

Пожилые люди радуются гостям, как дети. Фото: благотворительный фонд "Старость в радость"

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД И НЕМЦЫ НА СЕЛЕ

- Пожилые люди всегда напоют ребят чаем, угостят пирогами и свои подарки вручат: это может быть ведро слив, яблоки или шесть литров свежевыжатого сока, - продолжает педагог.

На особые праздники, например 9 Мая, детвора поет пожилым людям песни о войне и читает стихи. А ветераны делятся воспоминаниями о том страшном времени.

Так, одна местная жительница прекрасно помнит, как к ним в хутор пришли немцы. Тогда ей было всего 10 лет. Она говорит, что фашисты вынесли из дома все продукты: молоко, яйца, хлеб, а также оторвали курицам головы. Другая селянка в пятилетнем возрасте жила в блокадном Ленинграде. И ей до сих пор слышится вой сирен.

Пожилые люди встречают школьников с радостью. Фото: благотворительный фонд "Старость в радость"

Ребятня слушает эти истории с открытым ртом. И ученики младших классов, и старшеклассники любят навещать бабушек и дедушек. Иногда какая-нибудь бабуля попросит помочь ей убрать листву или вскопать огород. Дети никогда не откажут.

- Я уверена: школьникам такое общение многое дает: ребята учатся милосердию и уважению к старшему поколению, - заключила Елена Нагибина.

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