В Ростове-на-Дону осудили кассиршу, поменявшую девять миллионов рублей на фантики

Четыре года ростовчанка тайком выносила из денежного хранилища деньги Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В донской столице завершился громкий судебный процесс, главной фигуранткой которого стала начальник операционной кассы одной из инкассаторских компаний. Пролетарский районный суд Ростова установил, что женщина похитила девять миллионов 400 тысяч рублей. Купюры она выносила из хранилища больше трех лет. Действовала очень тонко, поэтому, собственно, столько лет пропажу денег не замечали.

НОВЕНЬКИЕ БАНКНОТЫ ОТБИРАЛИ ПОДЧИНЕННЫЕ

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, 40-летняя ростовчанка под предлогом того, что хочет часть денег хранить в холщовой сумке, поручила подчиненным выбирать из всех именно те купюры, которые мало находились в обороте.

Эти банкноты складывали в специальную сумку, а затем злоумышленница заменяла купюры на денежные муляжи, внешне схожие с банкнотами ЦБ РФ. Настоящие же банкноты плавно «перекочевывали» из хранилища в кошелек кассира.

Кстати, знакомые осужденной рассказали, что в последние годы женщина заметно похорошела, стала следить за собой: покупать дорогие вещи, делать салонные укладки. Не экономила женщина, судя по всему, и на косметологах. Впрочем, в инкассаторской фирме это никого не удивляло: зарплаты у сотрудников здесь неплохие.

Аферу ей удалось провернуть, начиная с марта 2021 года по декабрь 2020-го. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«АППЕТИТЫ РОСЛИ»

Правоохранители же говорят, что кассир действовала осторожно, выдерживая временные интервалы. Сначала брала понемногу, потом аппетиты стали расти.

Потом руководство, заметив недостачу, установило в хранилище камеру наблюдения. Таким образом недобросовестная работница была поймана за руку.

В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Суд назначил ростовчанке наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены исковые требования организации в части, невозмещенной подсудимой, в размере 9 395 000 рублей, - прокомментировали в суде.

Известно, что приговор в законную силу не вступил. Подсудимая не согласилась с приговором и стороной защиты была подана апелляционная жалоба

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