Новости Ростова-на-Дону на 22 октября 2021: что произошло за сутки

Рассказываем, что нового произошло на 21 октября 2021. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростовской области на 22 октября 2022 — публикуем подборку главных событий. Рассказываем что произошло за сутки в донском регионе.

Ростовчане пожаловались на блокировку аккаунтов в Instagram Алексея Логвиненко. Пользователи потеряли доступ к странице сити-менеджера после того, как оставили комментарии в защиту рощи на левом берегу. При этом, люди рассказывают, что сообщения под постом также пропали. В администрации прокомментировали, что блокировали комментарий, содержащие нецензурную лексику и оскорбления. Напомним, петицию в защиту рощи подписали полторы тысячи человек.

В школах Новочеркасска каникулы пройдут две недели — с 30 октября по 14 ноября. Напомним, 20 октября замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что рекомендуемое время каникул — 25 — 26 октября — 10 ноября, однако школы могут корректировать график в зависимости от учебных задач.

Росэнергоатом зафиксировал парение на втором энергоблоке ростовской АЭС. Атомщики пояснили, что обнаружили дефект на шве трубопровода, относящегося к системе контроля уровня и влажности пара. В итоге энергоблок был отключен для проведения ремонтных работ.

В аэропорту Платов 29-летнюю пассажирку заподозрили в подделке ПЦР-теста на ковид. Полицейские проверили медицинский документ, и оказалось, что его нет в базе тестируемых. В отношении женщины возбудили уголовное дело о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов.

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