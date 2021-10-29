Здоровые зубы: как восстанавливаются утраченные зубы, преимущества разных методов

Фото: из архива Рабадана Каннаева

Значительная часть людей рано или поздно сталкивается с утратой зубов. И далеко не все сразу попадают на прием к ортопеду, чтобы можно было восстановить зубной ряд. Между тем, современная стоматология располагает большим разнообразием методов, которые способны вернуть человеку здоровую и красивую улыбку. О том, какие виды протезирования сейчас существуют и что нужно делать, чтобы сохранить здоровье зубов, мы поговорили со стоматологом-ортопедом сети стоматологических клиник «Астродент» Рабаданом Гасановичем Каннаевым.

- Рабадан Гасанович, расскажите, чем занимается стоматолог-ортопед?

- Наша сфера работы – это восстановление утраченных и сильно разрушенных зубов, протезирование и имплантация. Мы восстанавливаем весь зубной ряд, устанавливаем виниры и коронки.

- Какой вид протезирования стоит выбирать в разных случаях?

- При разной степени повреждения зубного ряда мы рекомендуем разные виды протезирования. Если у пациента утрачены многие зубы, то ему, безусловно, понадобятся имплантаты. Если не хватает одного или нескольких зубов, то мы ставим коронки. Одним из самых эффективных и безопасных современных методов можно назвать микропротезирование. Оно проводится с минимальным вмешательством в ткани здоровых опорных зубов и позволяет быстро и качественно отреставрировать зубы.

- В чем преимущества микропротезирования?

- Если нужно восстановить от 1 до 3 зубов, то способом микропротезирования можно решить целый ряд вопросов. При восстановлении используется качественный керамический материал, который позволяет очень эффективно восстанавливать зубы. При этом они получаются практически неотличимыми от «родных» зубов человека. Также установленные накладки предотвращают застревание частичек пищи между зубами. Восполняется и жевательная функция.

- Как долго служат восстановленные зубы?

- У цельнокерамических коронок и отреставрированных зубов срок службы 15 лет и более. Конечно, при условии, что пациент регулярно, 1 раз в полгода, приходит на осмотр к стоматологу. Нужно помнить, что многие неблагоприятные факторы могут влиять на срок службы. Например, привычка сильно сжимать зубы по ночам. Такие явления нужно отслеживать. Только в случае регулярного осмотра можно заметить сильную стираемость и появившиеся мелкие сколы. И, конечно, на состояние зубов влияет характер питания. Если пациент любит сладкие газированные напитки и ест много быстрых углеводов, то зубы будут разрушаться быстрее.

Фото: из архива Рабадана Каннаева

- Какие существуют противопоказания к проведению различных методик восстановления зубов, и бывает ли побочное действие?

- В случае с микропротезированием никаких неблагоприятных последствий быть не может, поскольку применяются гипоаллергенные материалы. Наоборот, это способствует более легкому очищению межзубных промежутков, а на керамических поверхностях ничего не задерживается. Но чистить зубы, конечно, все равно нужно, чтобы на границах накладки и зуба не образовывался кариес. У протезирования на имплантатах противопоказания могут быть. Это сахарный диабет, снижение уровня витамина D, различные гормональные нарушения. Поэтому при подозрении на подобные нарушения мы вначале отправляем пациента на консультацию к эндокринологу, и он сдает необходимые анализы.

Одним из противопоказаний также можно назвать недостаточный объем костной ткани. Но это можно исправить путем проведения костной регенерации. В числе противопоказаний и различные новообразования. Пациент с таким диагнозом может принимать препараты, ухудшающие показатели регенерации при проведении имплантации. В этом случае обязательно нужна консультация врача-онколога. Но, если имплантаты противопоказаны, есть и другие альтернативные способы восстановления зубов. Например, качественные съемные конструкции. На сегодняшний день практически любое разрушение зубного ряда можно устранить.

- Посоветуйте читателям – как нужно ухаживать за своими зубами, чтобы сохранить их здоровыми на долгий срок?

- В первую очередь, это правильная гигиена полости рта. Нужно регулярно посещать стоматолога, чтобы вовремя выявлять какие-то проблемы. Зубы нужно беречь, меньше пить газировки и есть сладостей. Сейчас модно употреблять лимонную воду, а после нее и других кислотных продуктов стоит обязательно полоскать зубы чистой водой. Если не получается часто ходить на осмотр к стоматологу, стоит самостоятельно обращать внимание на те зубы, где чаще всего застревает пища, на внешний вид зубов, не истираются ли они, не меняются ли размеры. Только в этом случае можно избежать серьезных проблем и сохранить свои зубы здоровыми.

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