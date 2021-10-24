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Общество24 октября 2021 9:00

Ростовский врач ответил, какие тесты на коронавирус самые точные

Для большинства целей пока подойдет только ПЦР-тест
Михаил СТРИЖЕВ
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Некоторые тесты могут дать ложноотрицательный результат.

Некоторые тесты могут дать ложноотрицательный результат.

Фото: Алиса ТИТКО

Ростовские медлаборатории предлагают несколько анализов на ковид: от ПЦР до количественных и качественных тестов на антитела. Заместитель главного врача медицинского центра «Семья» Николай Воликов рассказал, какие анализы лучше выбрать.

По словам Воликова, сейчас чаще всего сдают всем известные ПЦР-тесты. Только такие анализы загружаются на портал государственных услуг и принимаются, например, для госпитализации. ПЦР-тест надежен, но делается не быстро.

— Результаты определяют в течение суток. Однако время считается с момента поступления в лабораторию, поэтому анализы могут прийти позже. В отличие от ПЦР тест на определение антигена займет около десяти минут. В надежности и информативности такой тест не уступает ПЦР, но подойдет не для всех целей, — пояснил Николай Воликов.

Не подойдет для определения факта заражения тест на антитела. Дело в том, что белки вырабатываются не сразу после заражения.

— Антитела M вырабатываются спустя 8 — 10 дней после заражения, G — еще позже. Так что, можно получить ложноотрицательный результат, если вы заразились недавно. Тест на антитела лучше сдавать уже по факту перенесенного заболевания.

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