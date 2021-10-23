Новости Ростовской области на 23 октября 2021: что произошло за сутки

Фото: Михаил Фролов.

Новости Ростовской области на 23 октября 2021 — публикуем подборку главных событий. Рассказываем, что произошло в Ростове-на-Дону и других городах донского региона.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что месте рощи на Шоссейной не планируется возводить ЖК. Однако на территории могут появиться деловая или частично жилая застройка. Пока за разрешением на строительство в мэрию никто не обращался.

Двух чиновников администрации Аксайского района задержали по делу ОПГ. Какая статья вменяется служащим, неизвестно. По данным издания «Город N», задержанные занимались вопросами торговли и строительства. Напомним, ранее по этому же делу арестовали несколько человек, в том числе экс-главу Аксайского района Виталия Борзенко, Эдуарда и Вадима Бабаевых - сыновей предполагаемого основателя банды, Ивана Ситько, Александра Лобко и Владимира Мороженко.

Бывшие глава Сальского сельского поселения и его заместитель предстанут перед судом. Их обвиняют в получении взятки. По версии следствия, представитель одной из компаний заплатил чиновникам 2,5 миллиона рублей. За вознаграждение обвиняемые обещали посодействовать в исполнении муниципального контракта.

В Ростове закрыли ярмарку, развернувшуюся перед старым аэропортом. Торговлю здесь признали несанкционированной, а в отношении нарушителей составили административные протоколы. Напомним, с 20 октября торговля перед аэропортом запрещена.

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