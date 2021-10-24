Осенняя волна «озеленения» продолжается: Алексей Логвиненко открыл первый фестиваль тюльпанонасаждения в Ростове

Массовая высадка тюльпанов стартовала в Покровском сквере. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В Донской столице инициативные ростовчане в рамках праздника тюльпанонасаждения смогли высадить несколько тысяч цветов. Идею ввести новую традицию предложил градоначальник Алексей Логвиненко. В воскресенье, 24 октября, градоначальник дал старт масштабной высадке цветов. Планируется, что мероприятие отныне станет ежегодным и длиться будет несколько недель.

- Тюльпаны мы высаживаем уже два года, поэтому у нас в городе такое количество бутонов расцветает весной. В этом году мы придумали организовать праздник тюльпанонасаждения, он проводится впервые, - рассказал Алексей Логвиненко. - В течении двух недель ростовчане высадят не менее 100 тысяч тюльпанов на площади 2,2 тысячи квадратных метров.

Высаживать весенние цветы начали в Покровском сквере сотрудники образовательных учреждений, коммерческих предприятий, представители диаспор и волонтеры. Общими усилиями активные горожане смогли высадить около 7 тысяч луковиц. Город украшают как за счет бюджетных контрактов, так и с привлечением коммерческих средств.

Как и было задумано, первый праздник тюльпанонасаждения стал семейным. Ростовчане нескольких поколений приняли в нем участие, чтобы сделать свой Ростов красивее. Тем, кто никогда раньше тюльпанов не сажал, волонтеры рассказали и показали все нюансы.

- Я считаю это станет хорошей традицией для ростовчан, - отметил Алексей Логвиненко. - У подрастающего поколения будет повод прийти в места высадки весной чтобы полюбоваться на цветы с осознанием, что это их заслуга.

Активное участие в празднике приняли школьники и студенты. День древонасаждения для них — уже привычное дело, а вот тюльпаны сажать для многих — в новинку.

- Всегда участвую в таких праздниках, и в этот раз присоединилась, чтобы поддержать друзей — нас пришло 25 человек, - рассказывает волонтер из медуниверситета Анна Мезакян. - Думаю, это важное событие для горожан, ведь весной на ростовских улицах будет очень красиво, а нам будет приятно это видеть.

Каждый участник уличного торжества смог оставить свой личный тюльпан в сквере, который весной ярко расцветет. И каждый цветок станет прекрасным напоминанием о том, какие активные и инициативные люди живут в Ростове.

Кстати, день тюльпанонасаждения — лишь первая ласточка в последующем благоустройстве Покровского сквера. Градоначальник обсудил с главой Кировского района Натальей Симаченко дальнейшие планы по организации городской среды здесь. Готовится проект, а к работам приступят в 2022 году.