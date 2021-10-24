Единое пространство с парком Левобережным: В Ростове планируют обустроить рощу возле Ворошиловского моста

Во время субботника из рощи вывезли более 200 тонн мусора. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В воскресенье, 24 октября, в роще возле Ворошиловского моста на левом берегу Дона прошел масштабный субботник: в нем приняли участие городские службы ЖКХ и активисты. Потрудились на славу: вывезли более 200 тонн мусора.

Глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в процессе обхода территории осмотрел местность, пообщался с местными жителями и общественниками и также обсудил планы по будущему благоустройству рощи.

ПОЯВИТСЯ ЕДИНОЕ ЭКОПРОСТРАНСТВО

- Это практически центр города, - отметил Алексей Логвиненко. - Много лет на это место не обращали внимания, и роща была практически заброшена. Поскольку это муниципальная собственность, она подлежит преобразованию.

Пришедшие на субботник горожане обратились к Алексею Валентиновичу с просьбой не отдавать рощу под застройку и оставить территорию такой какая она есть.

Градоначальник заверил, что вырубать рощу никто не будет, так как это муниципальная земля, и все что растет на ней, находится в собственности у города. Но оставлять территорию без изменений нельзя - ее нужно привести в порядок и превратить в экопространство.

- Могу сказать точно, что никаких мероприятий по вырубке тут не проводится и никогда не проводилось, - заверил Алексей Валентинович. - Территория муниципальная, поэтому просто не трогать ее мы не можем. В вечернее время тут небезопасно: нет освещения и элементарных тропинок.

В планах - сделать новое современное место отдыха для горожан, чтобы те, кто приехал в парк Левобережный, мог насладиться тишиной и природой в компактном лесном массиве с освещением и местами для отдыха.

- Тут довольно интересный ландшафт: большие перепады, есть зоны подтопления из-за реки, и есть заболоченные участки. Все это нужно обустраивать: средства и силы на это у города есть, - заметил Алексей Логвиненко. - Нужно расширять зону отдыха, так как Левобережный парк пользуется большим спросом - сюда приезжают десятки тысяч горожан и жителей даже других регионов.

РЕШИТЬ ВМЕСТЕ С ГОРОЖАНАМИ

Глава города уточнил: как будет меняться территория в администрации пока не знают, но все изменения будут согласовываться с общественностью. Окончательное решение озвучат специалисты - экологи, дендрологи и архитекторы.

- Я считаю, что там, где есть зеленные насаждения, ландшафт нужно сохранить, - говорит Алексей Валентинович. - По моему мнению, границы рощи следует оставить на том же месте и соединить их с Левобережным парком - сделать в этой местности экопарк. Если есть зоны подтопления, их нужно также сохранить, возможно соединить мостами, тропинками, чтобы они были безопасны.

Оптимальный способ обустроить рощу и основные планы по ее защите было принято разработать совместными усилиями — властей и горожан. Этот объект важен для всех поколений ростовчан — не зря в субботнике участвовали целые семьи: провели время с пользой и пообщались с природой. А после хорошей работы можно и подкрепиться среди красоты осеннего леса — всех желающих накормила полевая кухня.

- Я часто принимаю участие в субботниках. Недавно убирали на Парамоновских складах, - рассказывает активист Евгения Николенко. - Тут важно проводить уборку, потому что это легкие города, это первый щит, который защищает нас от пыли. Роща - это устойчивый комплекс, который не требует радикального вмешательства, а только легкого, бережного использования.