Новости Ростовской области на 25 октября 2021: что произошло за выходные

Фото: Михаил Фролов.

Новости Ростовской области на 25 октября 2021. Рассказываем, что произошло в выходные.

В Ростове 59-летний мужчина подозревается в убийстве шестилетнего внука. По версии следствия, мужчина несколько раз ударил ребенка ножом. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Ранее "КП" писала о семье, в которой произошла трагедия.

23 октября появилась информация о том, что депутат Госдумы Виталий Кушнарев сбил пенсионерку. Позже он сообщил , что ДТП не было, а женщина сама упала с бордюра. В донской Госавтонспекции такая авария не была зарегистрирована.

"Ростов" разгромил "Арсенал" в домашнем матче 23 октября. Счета составил 4:0. В первом тайме голы забили Кенто Хашимото, во втором - Денис Терентьев и Дмитрий Полоз. Здесь можно прочитать подробный отчёт об игре.

Транспортные компании обратились к властям с просьбой увеличить плату за проезд. По данным портала "Ростовский городской транспорт", перевозчики объясняют необходимость повышения стоимости с подорожанием запчастей и топлива. Сложная ситуация с кадрами - около половины вакансий не заняты.

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