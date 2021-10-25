Прощались вдалеке от места трагедии: родители похоронили троих сыновей, погибших в пожаре в Ростовской области

Пламя от пожара было видно во всей округе. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Семья погорельцев из Зимовниковского района Ростовской области, потерявшая в пожаре своих сыновей, простилась с мальчиками в минувшие выходные. Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» дядя детей, хоронили мальчиков на родине их отца, в Карачаево-Черкесской республике.

Пока убитые горем мать и отец не торопятся возвращаться на Дон. После похорон они решили пожить у родственников.

Как считают жители хутора, в котором погибли дети возрастом от трех до шести лет, возможно, и к лучшему, что 28-летняя мать и 49-летний отец сейчас вдалеке.

- Видела ее на следующий день после пожара. Она (имеет ввиду мать детей – прим. ред.) стала черной от горя. Лица нет. Возможно, и хорошо, что они пока уехали. Здесь, в хуторе, родителям все бы напоминало о страшной смерти сыновей, - рассказала «КП - Ростов-на-Дону» местная жительница Елена Степанова.

Известно, что огонь полностью уничтожил дом многодетной семьи. Но супруги не обращались за материальной помощью в администрацию. Местные жители говорят, что по меркам хутора семья жила довольно небедно.

Напомним, ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что дети на момент пожара находились дома одни. Дело в том, что во всем хуторе печное отопление. В вечер трагедии мужчина отправился за дровами, а жена чуть позже вышла его встречать.

По предварительной версии, пожар в доме начался именно из-за печного отопления.

Малыши пытались выбраться из горящего дома, но, увы, не успели. Их тела нашли в прихожей около входной двери. Как сообщили в донском следкоме, по факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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