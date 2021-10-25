Покупка квартиры в новостройке без проблем - не мечта, а реальность

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

На вопросы читателей отвечает коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Кочнев Сергей Вячеславович.

Что практичнее: покупать квартиру по договору долевого участия или через жилищно-строительный кооператив?

Договор долевого участия (ДДУ) заключается в письменной форме и подлежит обязательной государственной регистрации. После регистрации, вы становитесь инвестором долевого строительства, дольщиком.

Договора жилищно-строительного кооператива (ЖСК) - это продажа еще не построенного жилья с помощью паевых взносов. Когда вы заключаете договор с ЖСК, то становитесь членом ЖСК или пайщиком.

Рассмотрим основные отличия ДДУ и ЖСК.

- ДДУ подлежит обязательной регистрации в Росреестре, что защищает от мошеннических схем двойных продаж.

По ЖСК в Росреестре регистрируется договор принятия квартиры в собственность уже после завершения строительства.

- В ДДУ прописывается полная и окончательная стоимость жилья. Измениться она может только после подписания дополнительного соглашения. Дольщик вправе его не подписывать.

Председатель ЖСК по согласованию с пайщиками может принять решение об увеличении стоимости жилья. Поэтому перед подписанием договора, проверьте, есть ли пункт о том, что принятие решения об увеличении стоимости жилья принималось общим собранием пайщиков.

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

- В ДДУ указывается точная дата сдачи новостройки. При просрочке дольщик может взыскать неустойку.

По ЖСК точного срока и наказания за увеличения срока строительства в законе не прописано. Необходимо внимательно изучить условия, в случае невозможности передачи квартир, прописанные в договоре.

- По ДДУ максимальный срок оплаты за будущее жилье - до конца строительства. Зачастую есть проблемы с получением рассрочки у застройщика, поэтому при недостатке средств приходится прибегать к ипотечному кредитованию, что увеличивает сумму выплат.

По ЖСК рассрочка выплат за жилье может быть предоставлена на более долгий срок, после окончания строительства.

- В ДДУ все условия строительства прописаны заранее. Готовый дом должен соответствовать заявленным параметрам: этажность, площадь дома, площадь квартиры. Пайщики ЖСК принимают решения о строительстве дома на собраниях. При необходимости есть возможность добавить и несколько лишних этажей.

- Может так случиться, что после сдачи дома квартира окажется больше на несколько квадратных метров, и застройщик предложит оплатить разницу. По ЖСК вам без вариантов придется оплачивать дополнительную площадь. По ДДУ есть несколько вариантов избежать переплаты. Дольщик может отказаться от получения свидетельства о праве собственности и потребовать возврата уплаченных денег и неустойки. Дольщик может оплатить разницу, но получить при этом неустойку.

- Стоимость жилья, возводимого по ДДУ, обычно выше, чем по ЖСК.

Везде есть свои плюсы и недостатки. Зная о них, легче определить, что подходит именно вам.

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Материал предоставлен пресс-службой СМ-арт