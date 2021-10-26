Новости Ростова-на-Дону на 26 октября 2021: топ главных событий

Фото: Михаил Фролов.

Новости Ростова-на-Дону на 26 октября 2021 — публикуем подборку главных событий. Рассказываем, что произошло за сутки.

По итогам субботника из рощи на Шоссейной вывезли 200 тонн мусора. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, власти сохранят зеленые насаждения. Он также напомнил, что любое строительство без разрешения администрации будет невозможно.

Синоптики рассказали, когда ждать первого снега. Согласно прогнозу, осадки выпадут в период с 26 по 30 ноября. Однако из-за плюсовой температуры этот снег быстро растает. Настоящую снежную погоду стоит ожидать в первых числах декабря.

Бывший сити-менеджер Сергей Горбань покинул должность советника в компании «Агроком». В организации сообщили, что он уволился по собственному желанию.

10 водителей общественного транспорта начали работать на «скорых». Транспортные компании направили своих сотрудников по просьбе администрации. Такое решение было принято из-за нехватки водителей на автомобилях скорой медпомощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда ожидать первый снег в Ростове

Первые снежинки опустятся на землю только в конце ноября. (Подробности)

Единое пространство с парком Левобережным: В Ростове планируют обустроить рощу возле Ворошиловского моста

Деревья сохранят, а на территории могут разбить экопарк. (Подробности)