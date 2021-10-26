Моренко Алексей Александрович: Участковый врач-терапевт в городской поликлинике

Фото: из архива Алексея Моренко

Алексей Александрович Моренко – терапевт, кардиолог, участковый терапевт. Работает в МБУЗ Городской поликлинике № 16 города Ростова на Дону. Его профиль – внутренние болезни и кардиология. В медицине – с 2001 года, а в 2018 году получил I врачебную категорию.

Алексей Александрович окончил РостГму в 2009 году. В 2010 году он прошел специализацию по терапии, а в 2017 – по кардиологии. Алексей Моренко четырежды участвовал в клинических испытаниях новых лекарственных препаратов, внес посильный вклад в их практическое внедрение. Также доктор принимает участие в различных практических исследованиях.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Как Вы стали врачом?

- В детстве мне сложно было определиться. Я хотел овладеть разными специальностями - от фрезеровщика до моряка. А окончательный выбор в пользу медицины я сделал под влиянием кинематографа и литературы о врачах.

Что самое сложное в работе и бывают ли сложные случаи?

- Самое сложное сейчас, пожалуй, это преодолеть ощущение «неизбежности следующего пациента», который вполне будет похож на предыдущего. До «безнадежных» случаев, к счастью, дело не доходило. Но удавалось правильно поставить диагноз и назначить лечение без госпитализации пациентам в достаточно тяжелом состоянии.

Удается ли Вам заниматься спортом?

- Почти 20 лет я увлекаюсь фехтованием и историческими средневековыми боями. Всегда стараюсь регулярно тренироваться, посещаю фитнесс-клуб.

Получается ли следить за своим рационом?

- Избыточное питание однозначно тяготит, поэтому я стараюсь не переедать. А так очень люблю блюда из картофеля.

Какой Вы дадите читателям совет по сохранению здоровья?

- Чаще обращайте на себя внимание и не затягивайте с визитом к врачу.

Где и как Вы любите отдыхать?

- Я люблю выезжать на природу. Есть прекрасные места, в которых можно сочетать активный и созерцательный элементы.

Ваши увлечения?

- Я читаю много профессиональной литературы, стараюсь по возможности отслеживать новинки кино. Также мое большое увлечение любительская нумизматика и бонистика.

Ваши планы на будущее?

- Планирую получить высшую врачебную категорию. Также в моих планах исследования и практика, практика, практика.

Ваш девиз?

- Всегда можно сделать больше!

Как записаться на прием к врачу:

По телефону/ whatsapp 8-951-528-91-73

Instagram: https://www.instagram.com/alekseimorenko/

ВК: https://vk.com/morenko1983