Моренко Алексей Александрович: Участковый врач-терапевт в городской поликлинике

Фото: из архива Алексея Моренко
Алексей Александрович Моренко – терапевт, кардиолог, участковый терапевт. Работает в МБУЗ Городской поликлинике № 16 города Ростова на Дону. Его профиль – внутренние болезни и кардиология. В медицине – с 2001 года, а в 2018 году получил I врачебную категорию.
Алексей Александрович окончил РостГму в 2009 году. В 2010 году он прошел специализацию по терапии, а в 2017 – по кардиологии. Алексей Моренко четырежды участвовал в клинических испытаниях новых лекарственных препаратов, внес посильный вклад в их практическое внедрение. Также доктор принимает участие в различных практических исследованиях.
ВОПРОСЫ ДОКТОРУ
Как Вы стали врачом?
- В детстве мне сложно было определиться. Я хотел овладеть разными специальностями - от фрезеровщика до моряка. А окончательный выбор в пользу медицины я сделал под влиянием кинематографа и литературы о врачах.
Что самое сложное в работе и бывают ли сложные случаи?
- Самое сложное сейчас, пожалуй, это преодолеть ощущение «неизбежности следующего пациента», который вполне будет похож на предыдущего. До «безнадежных» случаев, к счастью, дело не доходило. Но удавалось правильно поставить диагноз и назначить лечение без госпитализации пациентам в достаточно тяжелом состоянии.
Удается ли Вам заниматься спортом?
- Почти 20 лет я увлекаюсь фехтованием и историческими средневековыми боями. Всегда стараюсь регулярно тренироваться, посещаю фитнесс-клуб.
Получается ли следить за своим рационом?
- Избыточное питание однозначно тяготит, поэтому я стараюсь не переедать. А так очень люблю блюда из картофеля.
Какой Вы дадите читателям совет по сохранению здоровья?
- Чаще обращайте на себя внимание и не затягивайте с визитом к врачу.
Где и как Вы любите отдыхать?
- Я люблю выезжать на природу. Есть прекрасные места, в которых можно сочетать активный и созерцательный элементы.
Ваши увлечения?
- Я читаю много профессиональной литературы, стараюсь по возможности отслеживать новинки кино. Также мое большое увлечение любительская нумизматика и бонистика.
Ваши планы на будущее?
- Планирую получить высшую врачебную категорию. Также в моих планах исследования и практика, практика, практика.
Ваш девиз?
- Всегда можно сделать больше!
Как записаться на прием к врачу:
По телефону/ whatsapp 8-951-528-91-73
Instagram: https://www.instagram.com/alekseimorenko/
ВК: https://vk.com/morenko1983
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