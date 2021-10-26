Для педагогов и воспитателей пройдет конкурс на лучший открытый урок по безопасному использованию природного газа в быту

Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Ангелина Волкова. Фото: Артур СЕЛИМОВ

1 ноября 2021 года в Ростовской области стартует конкурс «Лучший открытый урок по безопасному использованию природного газа в быту». Он проводится среди педагогов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального и основного общего образования, а также преподавателей учебного центра ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Об особенностях конкурса и условиях его проведения мы поговорили в рамках программы «Гость в студии» с начальником отдела по связям с общественностью и СМИ ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Ангелиной Волковой.

- Ангелина, расскажите, кто может быть участником конкурса?

- Это ежегодный конкурс, пройдет он уже в третий раз. Традиционно его участниками становятся воспитатели дошкольных учреждений, детских садов, преподаватели начальных и 5-7 классов Ростовской области, педагоги нашего методического центра.

- Что было особенностью конкурса в 2020 году?

- Наш конкурс был разработан таким образом, что он прекрасно работает и во время ограничительных мер. Открытые уроки внедрены в обычный учебный процесс в школах и детских садах. Они посвящены безопасному использованию природного газа. Учителя, воспитатели разрабатывают сценарии этих уроков, проводят их и снимают на видео, а видеозапись присылают нам. При этом в пандемийный год участников стало даже в 3 раза больше. Из них 80% - это детские сады, а 20% приходится на школы. География проекта – вся область. И мы очень рады получать работы из самых отдаленных хуторов и поселков.

- Какие требования выдвигаются к присылаемым работам?

- Самое главное – чтобы урок доносил до детей полезную информацию об использовании бытового газа. Он должен быть интересным и оригинальным. Ограничена длительность – урок не должен быть более 40 минут. А вот к видео мы никаких особых технических требований не предъявляем.

Могу сказать, что у нас много творческих людей. Поэтому часто мы с членами жюри даже не знаем кого выбрать. Форматы уроков бывают разные – квесты, конкурсы, соревнования и даже театрализованные постановки. Детки поют песни собственного сочинения, читают стихи. И все это о газе и газовом оборудовании. Часто бывает так, что мы присуждаем место сразу двум участникам. И, конечно, у нас много специальных призов.

- Какой результат дают такие уроки и ваш конкурс в целом?

- Информация, которую получают дети, остается у них в памяти. Ребята-участники начинают обращать внимание на цвет газа в горелке, доступ кислорода в помещение, а потом делятся своими знаниями. А если это поможет спасти жизни, то это дорогого стоит.

- Какие награды получат победители?

- Все победители получат денежные призы. За 1 место - 10 тысяч рублей. За 2 и 3 место - по 8 и 6 тысяч рублей соответственно. Специальные призы также вручаются в денежном выражении.

- Как нужно направлять заявки для участия?

- Заявки и видеоуроки необходимо присылать по почте. Все электронные заявки к нам обязательно поступают, если есть сомнения, то можно прозвонить по телефону и уточнить. А вот приезжать к нам не обязательно.

- Мы бы хотели пригласить к участию как можно больше воспитателей и учителей. Все участники у нас получают грамоты, а лучшие выигрывают денежные призы. Также мы стараемся сделать все необходимое, чтобы все наши дети были в безопасности, - сказала в завершение разговора Ангелина Волкова.

ВАЖНО

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Среди критериев оценки работ четкость поставленной цели урока, современные методики преподавания, результативность и другие факторы.

Участники конкурса соревнуются в номинациях:

- «Лучшее занятие в дошкольном образовательном учреждении»;

- «Лучший урок в 1-4 классах»;

- «Лучший урок в 5-7 классах».

Работы на конкурс предоставляются в отдел по связям с общественностью и СМИ ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» на электронный адрес: gaz040404@yandex.ru. Подать заявку можно до 5 декабря 2021 года. Итоги конкурса будут подведены в декабре.