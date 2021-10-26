Ростовские перевозчики рассказали, почему нужно поднять плату за проезд

Ранее перевозчики обратились в администрацию с просьбой увеличить тариф.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
После жалоб перевозчиков в администрации Ростова провели совещание о проблемных вопросах транспортной отрасли. Представитель компаний объяснил, почему необходимо поднять плату за проезд.
Перевозчики пояснили, что оказались «в крайне тяжелом состоянии». В первую очередь это связано с повышением цен на энергоносители и запасные части.
— Когда в 2019 году формировался тариф, цена на топливо составляла 45 рублей за литр. Сейчас цена на топливо превышает 50 рублей за литр. Газ, который мы используем в качестве топлива 20 рублей 50 копеек. Цены на запчасти выросли на 100%, — прокомментировал представитель компаний.
В сфере общественного транспорта сохраняется дефицит сотрудников. Сейчас автобусы обеспечены водителями только на 55%.
Перевозчики напомнили, что у них упали доходы из-за снижения пассажиропотока. Кроме того, сотни тысяч рублей уходят на приобретение масок.
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