Шуба, любимые качели и дом: Как сейчас живет ростовская дворняга, которую вместе с щенками выбросили на улицу "любящие" хозяева

Ростовская дворняжка получила шубу и уютный дом. Фото: ЦБЖ

Тяжела и непроста жизнь брошенной на улице дворняги. Сколько их в приютах: сотни, тысячи? Но лишь немногим удается обрести дом и любящих хозяев. Поэтому историй, которые заканчиваются хэппи эндом, можно пересчитать по пальцам.

Их в городском Центре безнадзорных животных рассказывают взахлеб. Там искренне верят, что добрых людей гораздо больше, а значит - рассказы про собачье счастье вскоре перестанут быть в диковинку.

"ВЫБРОСИЛИ КАК МУСОР"

Множество бед обрушилось на голову несчастной дворняжки. Она появилась на свет в теплом доме, но после этого и начались все ее неудачи. Хозяева оказались безжалостны настолько, что избавились и от домашней любимицы, и от ее ребятишек. Их выбросили у дороги, как мусор.

- Бедная домашняя собака-мать, буквально, с ума сошла от горя. От боли, отчаянья и страха за детенышей она кидалась на всех, кто к ней приближался... А всего-то этим "хозяевам" надо было стерилизовать собаку, тогда бы не было этой гнусной и омерзительной истории... - вспоминают сотрудники ЦБЖ.

К счастью, брошенных щенят и мать подобрали сердобольные соседи и доставили в приют. Очаровательных малышей быстро разобрали.

ПОДРУЖИЛАСЬ С ОСКАРОМ

С нетерпением новых хозяев ждала и Вишенка. И вскоре настал ее день. Вместе с новым домом и хозяевами собака обрела и новую кличку - из Вишенки она превратилась в Мотеньку. Здесь животное не знает отказа ни в чем: малышка живет в просторном частном доме и каждый день позволяет себе прогулки по роскошному осеннему саду.

- Мотенька живет хорошо, любит бегать по двору, качаться на качелях, а еще - своего друга - кота Оскара, - добавили в центре. - А хозяйка-рукодельница к наступлению холодов сшила своей любимице даже зимнюю шубку.

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