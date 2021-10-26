Донские парламентарии рассмотрели поправки в областной бюджет

Доходы областного бюджета на текущий год увеличатся на 7,9 млрд руб. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном собрании Ростовской области комитет по бюджету, налогам и собственности рассмотрел поправки в областной бюджет на текущий год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Изменения объясняются увеличением собственных доходов казны, безвозмездными поступлениями из федерального бюджета и увеличением расходной части.

Как сообщила выступающая с докладом заместитель Губернатора Ростовской области – министр финансов Лилия Федотова, бюджет Ростовской области наращивает собственные доходы, и 2021 год разительно отличается от того, что происходило в 2020 году.

- Темп роста доходов на сегодня составил уже 120 процентов к уровню прошлого года. Конечно же, мы увеличиваем и расходы по приоритетным направлениям. В первую очередь, это обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, формирование резервов на эти цели, - пояснила спикер.

Так, на меры по предотвращению распространения COVID-19 направят 2,5 млрд рублей. Кроме этого, в сферу жилищно-коммунального хозяйства будет направлено 2,2 млрд рублей.

Также дополнительные средства предназначены для осуществления ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет, для ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, для осуществления дорожной деятельности, для обеспечения получения общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования, для возмещения аграриям части затрат на производство и реализацию зерновых культур, а также на другие цели.

По словам Первого зампредседателя Законодательного Собрания Ростовской области, депутата Андрея Харченко, это уже четвертые поправки в действующий областной бюджет.

- Доходная часть увеличивается на 7,9 млрд рублей, а расходная на 6,1 млрд рублей. Это говорит о динамичном развитии донской экономики, а также о своевременном получении необходимых дотаций из федерального бюджета. В результате параметры бюджета вырастут и составят по доходам 234 млрд руб., по расходам – 249,5 млрд руб. Все социальные обязательства выполняются в полном объеме, – подытожил Андрей Харченко.

Комитет одобрил изменения и рекомендовал их принятие на очередном заседании Законодательного Собрания, которое состоится 28 октября.