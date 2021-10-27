Новости Ростова-на-Дону на 27 октября 2021: школа в Суворовском появится еще нескоро

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Новости Ростова-на-Дону на 27 октября 2021 — публикуем подборку главных событий. Рассказываем, что произошло в донской столице за последние сутки.

Власти разъяснили, как будет контролироваться выезд и въезд ростовчан в Ростовскую область. По данным регионального правительства, этим будут заниматься органы исполнительной власти, руководство муниципальных образований, полиция и Роспотребнадзор. Не исключено проведение специальных рейдов. Напомним, всех отсутствующих в области более трех суток обязали по приезде сдать ПЦР-тест.

Из окна ковидного госпиталя РОКБ выпал 72-летний пациент. В результате падения с четвертого этажа мужчина скончался на месте. Правоохранители начали доследственную проверку по факту происшествия.

В Ростове-на-Дону из-за коронавируса каникулы продлят до 10 ноября. По данным городской администрации, дети ушли отдыхать 25 октября.

Проект школы в микрорайоне Суворовском не прошел госэкспертизу. По данны Единого государственного реестра заключений, компания «Главстройпроект» должна была спроектировать учебное учреждение на 1 200 мест.

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