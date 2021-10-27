Пожароопасный сезон в лесах близится к завершению

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

С понижением температуры и наступлением устойчивой дождливой погоды пожароопасный сезон в донских лесах в скором времени будет официально завершен. О его предварительных итогах рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Сергей Красавин.

- Сергей Владимирович, с начала пожароопасного сезона какие меры были приняты министерством, чтобы предотвратить лесные пожары?

- Предотвращение лесных пожаров является нашей приоритетной задачей. Мониторинг пожарной опасности в лесах осуществляется на площади более 360 тысяч гектаров. В этом году установлены и введены в эксплуатацию дополнительные 18 камер видеонаблюдения. Таким образом, видеомониторинг пожарной опасности в лесах на территории региона осуществляют 60 камер видеонабюдения, которые охватывает все крупные массивы хвойных и смешанных лесов.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Для дополнительного укрепления противопожарной безопасности донских лесов используются квадрокоптеры. Это позволяет оперативно выявлять места возгораний в лесах и повышает эффективность координации действий при тушении.

Наблюдение также проводится с 4 пожарно-наблюдательных вышек и 29 пунктов наблюдения на господствующих высотах. Мобильные группы подведомственных учреждений патрулируют леса по 86 маршрутам протяженностью более 7,6 тыс. км.

К работе по предупреждению лесных пожаров приступили 14 лесопожарных станций. Лесопожарные формирования рассредоточены в наиболее пожароопасных местах лесного фонда.

В середине марта 2021 года губернатор Василий Юрьевич Голубев утвердил сводный план тушения лесных пожаров в Ростовской области. Для тушения крупных лесных пожаров на территории Ростовской области создана группировка сил и средств, насчитывающая порядка 3 тысяч человек, свыше 1 тысячи единиц специальной техники, а также почти 6,5 тысячи единиц противопожарного оборудования и инвентаря.

- Принесли ли все эти меры результат?

- Безусловно, принесли. В этом году было зарегистрировано 5 лесных пожаров общей площадью 47,80 га. Причиной возгораний во всех случаях стал удар молнии.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Стоит подчеркнуть, что все пожары благодаря раннему выявлению и оперативным действиям работников лесного хозяйства, МЧС, ДПЧС, местных властей были локализованы и ликвидированы в течение первых суток. Предотвращено возгорание на общей площади 21 277 га.

- Хватает ли сегодня работникам лесного хозяйства лесопожарной техники?

- Региональным проектом «Сохранение лесов», который входит в нацпроект «Экология», предусмотрено обновление технического парка государственных автономных учреждений «Лес», подведомственных минприроды области.

Так, за последние годы благодаря реализации нацпроекта «Экология» было приобретено 138 единиц лесопожарной техники и оборудования, 89 единиц лесохозяйственного оборудования. Такие темпы обновления парка спецтехники позволят уже к 2024 году оснастить донских лесников новой лесопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием на 100%.

Техника, которая была передана в лесничества, позволит лесопожарным формированиям проводить необходимые работы в самых труднодоступных местах.

- Идет ли работа по восстановлению погибших участков леса?

- На протяжении многих лет Ростовская область занимает лидирующие позиции на юге России по объемам посадки лесных насаждений. Основная работа по лесовосстановлению в настоящее время ведется в рамках национального проекта «Экология».

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

С началом реализации регионального проекта «Сохранение лесов», который входит в нацпроект «Экология», площадь лесовосстановления в донском регионе существенно увеличилась. Если еще в прошлом году было высажено 1 500 гектаров молодого леса, то уже в этом - 1 600 гектаров. Планируется, что к 2024 году этот показатель достигнет 1900 гектаров. Также запланировано увеличение объемов выращивания стандартного посадочного материала с 5,6 млн штук до 7,3 млн штук в год.

- Ведется ли профилактическая и разъяснительная работа с населением?

- Одной из важнейших задач министерства остается воспитание бережного отношения граждан к лесу. Совсем недавно прошел очередной осенний день древонасаждения, в ходе которого было высажено порядка 57 тысяч деревьев и кустарников по всей области. Живой отклик среди людей находят такие акции, как экологические субботники, «Сохраним лес» и другие.

В городах и районах области сотрудники минприроды и государственных автономных учреждений «Лес» проводят открытые уроки на противопожарную тематику, беседы и лекции с населением, различные просветительские акции, распространяют печатную продукцию, устанавливают аншлаги и баннеры.

- Если гражданин заметил возгорание в лесу или поле, что ему следует делать?

- Заметив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом работникам лесного хозяйства. Телефон прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. Если мобильная связь недоступна, то можно вызвать пожарных по номеру 112.