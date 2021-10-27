В Ростове на левом берегу Дона планируют построить новый микрорайон экоформата

Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

В донской столице было принято решение о строительстве нового микрорайона в левобережной части города. Свой проект застройки уже представила группа компаний «ЮгСтройИнвест». Он предусматривает большой благоустроенный парк для ростовчан площадью 14 гектаров.

Стоит отметить, что в настоящее время проект планировки и межевания территории уже находится на рассмотрении в городской администрации. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Согласно проекту, на участке площадью 26,6 гектара, который находится восточнее «Ростов Арены», будут построены 13 домов переменной этажности, а также школа, два детских сада и поликлиника. Рядом благоустроят большой парк, в котором будут располагаться уютные прогулочные аллеи и места отдыха. А для любителей активного отдыха и спорта оборудуют теннисные корты и футбольное поле.

Главным инвестором выступит группа компаний «ЮгСтройИнвест». Она планирует вложить в строительство парка несколько сотен миллионов рублей.

Стоит отметить, что предусмотренные инфраструктурой объекты решат ряд вопросов социального значения. В школе, которая появится в микрорайоне, смогут одновременно обучаться до 1 100 детей. Детские сады будут готовы принять по 200 детей каждый, с учетом ясельных групп. А современная поликлиника будет рассчитана на 150 посещений. По плану детский сад и школу начнут строить одновременно с первыми домами.

Озеленение и благоустройство микрорайона будет приближено к природному ландшафту. Как сообщили в строительной компании, потенциальных жильцов порадует травяной сад, свой водный канал и трасса для горных велосипедов. Планируется также реализовать популярную сейчас концепцию «двор без машин», что позволит выделить больше места для прогулочных зон.

- Весь свой многолетний опыт компания применит при строительстве нового экоквартала. Он станет сердцем левобережной части Ростова-на-Дону и с первого взгляда влюбит в себя жителей города, - рассказали в пресс-службе «ЮСИ».