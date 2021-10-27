Заболевания молочной железы: факторы риска, необходимые исследования

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О риске возникновения рака груди знают все женщины, но, даже не смотря на это, они не торопятся проходить обследование. И часто попадают к врачу, когда признаки заболевания уже невозможно игнорировать. Но современная диагностика вполне способна сохранить и здоровье, и даже жизнь. О том, какие обследования должна регулярно проходить каждая женщина, и что делать для профилактики заболеваний молочных желез, мы поговорили с врачом онкологом-маммологом «Клиники Эксперт Ростов» Ириной Владимировной Валивахиной.

- Ирина Владимировна, как вы думаете, современная женщина внимательно относится к своему здоровью?

- Могу сказать, что женщины сегодня намного внимательнее начинают относиться к себе, хотят сохранять свою красоту и молодость на долгие годы. В этом им помогают достижения в области современной медицины, косметологии, пластической хирургии. Сейчас модно быть здоровой. Но есть и опасные тенденции. Количество мастопатий и рака молочной железы за последние несколько десятилетий значительно выросло. Поэтому очень важно не только следить за трендами, но и знать анатомию груди, симптомы заболеваний, способы их профилактики.

- Как правильно следить за здоровьем молочной железы, чтобы отреагировать вовремя?

- Безусловно, нужно регулярно наблюдаться у врача онколога-маммолога. До 39 лет включительно необходимо один раз в год проходить осмотр у онколога-маммолога, один раз в год делать УЗИ молочных желез, даже при отсутствии жалоб и симптомов. По на-

значению врача и по показаниям делать также маммографию и МРТ молочных желез. Начиная с 40 лет рекомендуется раз в год посещать онколога-маммолога для осмотра, также раз в год делать УЗИ молочных желез и раз в два года — маммографическое исследование. Если необходимо, по назначению врача проходить МРТ молочных желез.

- С какими еще проблемами к вам может прийти женщина?

- Я занимаюсь диагностикой и лечением всех форм доброкачественных дисплазий (мастопатий), опухолей молочных желез (сюда входит аденома соска, внутрипротоковая папиллома, фиброаденомы, липомы). В нашей клинике есть все необходимое оборудование, которое позволяет проводить точные исследования всех этих недугов. Также мамы могут обратиться за помощью в налаживании грудного вскармливания. Помогаю я и в вопросах, связанных с любыми воспалительными процессами, в том числе, во время лактации.

- От чего зависит риск онкологии у женщин?

- Дело в том, что женская грудь постоянно находится под воздействием изменяющихся гормональных процессов - половое созревание, колебания цикла, беременность, лактация, наступление менопаузы. Этот орган чутко реагирует на болезни печени, эндокринной системы, на стрессы и плохую экологию. Кроме того, современные женщины после рождения детей иногда принимают решение завершить грудное вскармливание. Тогда как полноценная лактация снижает риск возникновения рака молочной железы, но, к сожалению, не исключает его полностью.

- Приходится ли вам сталкиваться с нетрадиционными методами лечения?

- К сожалению, с последствиями нетрадиционного лечения я сталкиваюсь регулярно. И это очень плохо. Как правило, пациенты попадают к нам с уже запущенными случаями. Современная медицина располагает внушительным арсеналом методов диагностики, лечения онкопатологий и других заболеваний молочной железы. Положительная динамика на начальных стадиях составляет 90% и позволяет сохранить не только жизнь, но и саму грудь.

- Поэтому мне хочется призвать всех милых девушек, женщин, мам и бабушек не бояться обращаться к специалистам. Любите свое тело, проходите ежегодное обследование гинеколога и онколога-маммолога, выполняйте все рекомендации специалистов и оставайтесь здоровыми, любимыми и счастливыми, - сказала в заключение разговора Ирина Валивахина, - Будьте внимательны к своему здоровью!

Пройти обследование молочных желез или получить консультацию по мастопатии и любым другим недугам можно в «Клинике Эксперт Ростов».

Адрес клиники: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 262. Телефон 333-03-93.