Охотился за Примадонной, разрывал наручники, а «женщин резал, как курей»: Как известной певице чудом удалось избежать смерти

Примадонна в гостях у ростовской полиции. Фото: из архива Музея истории органов правопорядка Дона, материалов дела, архивов ростовских сыщиков, и книги "И всеми сысками сыскивать", изданной к 85-летию Российского уголовного розыска.

10 ноября – День МВД, ранее носивший название Дня милиции. В музее истории органов правопорядка донского главка есть уникальный снимок – Алла Пугачева (да, да, сама Примадонна!), находившаяся в те годы в самом зените своей славы, рассматривает его экспонаты в окружении известных ростовских сыщиков и руководства ведомства.

Она была на гастролях в Ростове-на-Дону и с удовольствием согласилась выступить перед милиционерами. А они потом хотели рассказать ей историю, связанную с ней самой. О том, как на нее охотился маньяк, обладавший такой физической силой, что рвал наручники… Но Примадонна об этом даже и не догадывалась…

Правда, стражи правопорядка решили любимую певицу в такой чудесный день все же не расстраивать и не пугать. К тому же, на тот момент, маньяк этот уже был расстрелян.

МАЛЕНЬКИЙ, НО СИЛЬНЫЙ

Анатолий Нагиев был небольшого роста - всего 165 сантиметров. Был довольно привлекательной внешности, атлетического телосложения и с природной физической силой. Когда-то он мечтал стать цирковым акробатом: серьезно занимался гимнастикой и тяжелой атлетикой. Из всех драк выходил победителем. Мог бы, наверное, стать хорошим спортсменом…

Анатолий был невысокого роста. Фото: из архива Музея истории органов правопорядка Дона, материалов дела, архивов ростовских сыщиков, и книги "И всеми сысками сыскивать", изданной к 85-летию Российского уголовного розыска.

Но обладал взрывным характером и повышенной сексуальной возбудимостью. Из-за его маленького роста женщины его не любили, и тогда он решил брать их силой.

В первый раз за решетку Толик Нагиев попал в 17 лет за изнасилование девушки (полагают, что жертв было больше, просто не все решались написать заявления в милицию, - прим. авт.). Суд дал ему шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание Нагиева отправили в колонию в Коми. Там он чуть не порвал на куски зеков, решивших наказать его так, как обычно в колониях наказывали насильников. Получил за это кличку «Бешеный», но больше его контингент не трогал.

В колонии Анатолий работал киномехаником. Эту специальность он получил еще в ПТУ. И тогда же в радиорубке постоянно крутил модные на тот момент записи набирающей популярность молодой певицы Аллы Пугачевой. Тогда-то его и «перемкнуло». Примадонна стала кумиром его нездоровых фантазий. Он мечтал о ней. И, освободившись условно-досрочно за хорошее поведение, реагировал, в основном, на женщин, чем-то напоминавших ему Пугачеву.

«ЖЕНЩИН РЕЖУ, КАК КУРЕЙ»

Шел 1980-й год. Год Олимпиады-80 в Москве. Тогда в столицу практически не пускали иногородних. Меры безопасности перед началом Олимпиады были беспрецедентными. Поезда в московском направлении шли практически пустые.

Говорят, мужчина был одержим известной певицей. Фото: из архива Музея истории органов правопорядка Дона, материалов дела, архивов ростовских сыщиков, и книги "И всеми сысками сыскивать", изданной к 85-летию Российского уголовного розыска.

Нагиев билет на поезд не брал. Договорился с проводницей за денежку. В вагоне ехали еще две такие же нелегальные пассажирки, которым нужно было попасть в столицу. Да еще и проводница с напарницей.

Когда Нагиев стал подкатывать к симпатичной проводнице с предложением уединиться, то получил резкий отказ. В бешенстве он набросился на женщину с ножом. Изнасиловал и зарезал. То же самое сотворил и с ее напарницей, ставшей невольной свидетельницей этого ужаса. После дикой бойни в купе проводниц все было залито кровью, тела несчастных он сбросил с поезда во время движения.

Но и это еще было не все. В диком возбуждении он начал бродить по вагону, распахивая двери пустых купе. И вдруг в одном из них обнаружил двух пассажирок. Итог был такой же, как и с проводницами. Тела изнасилованных и зарезанных женщин он тоже выбросил с поезда между станциями.

Дернув дверцу еще одного купе он увидел забившегося в угол от ужаса поездного электрика, который думал спокойно отоспаться в полупустом вагоне, а оказался эпицентре апокалипсиса. Увидев окровавленного Нагиева, держащего в руках нож и дико вращающего глазами, бедняга электрик решил было, что наступила его последняя минута…

Но, усмехнувшись, Нагиев хрипло произнес: «Я женщин режу, как курей. Мужиков не трогаю». И захлопнул дверь купе.

КОЛЕЧКО С БРИЛЛИАНТОМ

Непростую задачу правоохранителям оставил Нагиев. Окровавленный вагон с заикающимся от ужаса электриком, четыре трупа зверски изнасилованных зарезанных женщин на насыпи между станциями неподалеку от города Орел. И все это - в канун Олимпиады!

Расследование преступления под личный контроль взял тогдашний глава МВД СССР Николай Щелоков. Задержать изверга было приказано в кратчайшие сроки. С убитых женщин преступник снял золотые ювелирные украшения. Описание украшений помогли составить родственники погибших. Ориентировки на них были направлены во все города Советского Союза. Распространены среди ювелиров, ломбардов и скупщиков золота. И – сработало!

Тела несчастных жертвы он выбросила из вагона на полном ходу. Фото: из архива Музея истории органов правопорядка Дона, материалов дела, архивов ростовских сыщиков, и книги "И всеми сысками сыскивать", изданной к 85-летию Российского уголовного розыска

Оказалось, что одно из колечек, с бриллиантом, Нагиев подарил своему давнему приятелю, земляку, с которым отбывал наказание в колонии. Было это в Курской области. Тот надел женское колечко на палец. А снять не смог. Парень обратился к ювелиру, попросил помочь. И, возможно, хотел его тут же и продать. Ювелир сразу узнал приметную вещицу из списка в милицейской ориентировке и сообщил куда надо. Парня задержали. Он и вывел сыщиков на Нагиева. Но тот успел смыться. При обыске у него в доме была обнаружена записная книжка. В ней было около 300 адресов женщин из разных городов и областей Советского Союза! Предполагают, что еще в колонии, он переписывал эти адреса с писем, приходивших другим зекам.

В итоге, их стали отрабатывать группы оперативников. Но один адрес из этого «досье убийцы» особенно их удивил. Это оказался московский адрес супер-популярной певицы Аллы Пугачевой!

В ПОЛШАГЕ ОТ ПРИМАДОННЫ

А Нагиев все же практически добрался до объекта своего безумного вожделения - Пугачевой.

Он приехал в Москву. Сумел с букетом цветов пробраться к ней в гримерку в перерыве между выступлениями. Засыпал комплиментами. Артист он был тот еще - не зря мечтал когда-то выступать в цирке. Одет был хорошо, выглядел вполне респектабельно. Пугачева даже с ним поговорила. Сам Нагиев потом рассказывал сыщикам: мол, она дала ему свою визитку. И якобы чуть ли не свидание он у нее вымолил (что весьма сомнительно)…

В итоге вечером Нагиев в ожидании Примадонны уже дежурил у ее дома. Она припозднилась. Выпорхнула из автомобиля и быстро вошла в свой подъезд. Он – за ней!

Миновав холл, Пугачева нажала кнопку лифта. Дверцы распахнулись. Нагиев тоже тенью следовал за ней и готов был быстро заскочить в лифт с певицей. Но в последний момент вдруг услышал за спиной грозное: «Молодой человек! Вы к кому? Я вам, вам говорю!»

Это был окрик бдительной пенсионерки-консьержки. Настолько грозный и не терпящий возражений, что перечить ей не смог даже тот, кого прозвали в колонии Бешеный. Он стушевался, глаза его бешено забегали (Нагиев имел такую особенность: в минуты дикого нервного возбуждения быстро вращать глазами, - прим. авт.). Момент был упущен. Дверцы лифта захлопнулись, и он унес с собой певицу, снова ставшую недосягаемой. А Толик был вынужден ретироваться.

Вот так, сама того не подозревая, бдительная пенсионерка парой слов смогла остановить преступника, которого потом не смогли сдержать ни наручники, ни конвоиры. Только пуля...

ДЕРЗКИЙ ПОБЕГ

Нагиева все же задержали. Он был у любовницы. Взяли его тепленьким, прямо из постели. Из следственного изолятора Орла он попытался сбежать, столкнув лбами конвоиров и разорвав(!) наручники. После этого выпрыгнул в окно второго этажа. Но приземлился прямо на стол под окном, за которым сотрудники изолятора играли в домино. Его тут же скрутили и водворили в камеру.

Таким он предстал перед следователями во время последнего задержания. Фото: из архива Музея истории органов правопорядка Дона, материалов дела, архивов ростовских сыщиков, и книги "И всеми сыск

А после решили перевести в следственный изолятор Курска. На процессе в Курском областном суде Анатолий вел себя очень агрессивно. За убийства женщин суд приговорил его к высшей мере наказания – расстрелу. На что маньяк спокойно заявил: «Я, воин Аэлиты, ухожу от вас!».

Для исполнения приговора Нагиева решено было переправить в Новочеркасскую тюрьму. Подумали, так надежнее. Заключенный считался особо опасным и склонным к побегу. А из Новочеркасской тюрьмы еще никому не удавалось сбежать.

Но на станции Хотунок под Новочеркасском, куда пригнали вагон с зеками, случилось непредвиденное. Поезд с осужденными пришел с опозданием, уже ночью, конвоиры спешили и допустили грубейшее нарушение: сковали руки смертнику Нагиеву наручниками не за спиной, как положено, а спереди. Это был шанс, которого он так ждал!

Зеков посадили в ожидании автозаков на корточки на перроне. Уловив чутким ухом приближение грохочущего товарняка на ближайшем пути, Нагиев напрягся и приготовился к прыжку. А дальше… Те, кто присутствовал при этом, уверяли, что он прыгнул между колесами грохочущих вагонов - вообще-то то верная смерть! - и умудрился, проскочив под составом, выскочить с другой стороны. А дальше побежал в заросли, за которыми была речка. Так и сбежал!

СТРАННАЯ «ЦЫГАНКА»

По воспоминаниям ветерана МВД, известного ростовского сыщика, в то время занимавшего должность заместителя начальника Управления уголовного розыска Ростовской области Амира Сабитова, были задействованы беспрецедентны меры поисков сбежавшего особо опасного преступника. Прочесывались поля, леса, населенные пункты, была поднята военная авиация, установлено наблюдение на вокзалах и станциях. Ситуация была на контроле на самом верху - у министра МВД Щелокова. Аналогов этой поисковой акции в стране к тому времени еще не было. Все пути для особо опасного беглеца были перерыты.

И вот в один из дней местные жители поселка Янова сообщили оперативникам о странной цыганке, которая появилась на окраине села в стоге сена. Ее заприметили у кого-то на свадьбе. Оперативная группа немедленно выехала все проверить. В стоге сена нашли лежбище, запасы продуктов, одежду, самодельный календарь, какие мастерят обычно зеки. Начинался он с числа, когда и произошел побег.

Устроили засаду. Но цыганка дала деру: помчалась туда, где были дома селян. Отчаянная схватка произошла возле одного из сараев. Оказавшись зажатым со всех сторон, Нагиев развернулся лицом к преследователям, прижался спиной к сараю, достал откуда-то из-под юбки здоровенный нож и… обрез. Приготовился драться не на жизнь, а на смерть. Глаза его бешено вращались.

Его самого держал на мушке молодой командир взвода патрульно-постовой службы УВД Новочеркасска Николай Ефременко. Едва заметное движение, секунда и Нагиев бы выстрелил. Но Ефременко успел первым. Стрелял он всегда отлично. Раненый беглец извивался, рычал и выл. Его с трудом скрутили. Пули из Нагиева вынимал уже тюремный врач.

А душегуб все искал возможности сбежать. Рассказывают, когда за ним пришли, чтобы увести туда, откуда уже не возвращаются, он умудрился прокусить палец конвоиру. Но это его не спасло. Приговор был приведен в исполнение в октябре 1981 года...

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