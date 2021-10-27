Определить, сколько строить школ и где создать рабочие места: В Ростове в разгаре Всероссийская перепись населения

Алексей Логвиненко поставил задачу обеспечить максимальный охват переписчиками жителей донской столицы. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В донской столице полным ходом идет Всероссийская перепись населения. Это третья в новейшей истории России перепись и первая в истории города и всей страны — в цифровом формате. Власти донской столицы поставили задачу — создать все условия для максимального охвата всех ростовских домовладений. От этого зависит жизнь города на много лет вперед.

ПОДГОТОВИЛИСЬ ОСНОВАТЕЛЬНО

Город к столь масштабному мероприятию подготовился заранее. Еще в 2019 году в Ростове была проведена инвентаризация адресного хозяйства. Было выделено 2,4 миллиона рублей из городского бюджета. Средства пошли на установку 1355 аншлагов — световых и без подсветки, а также 427 номерных знаков. Теперь переписчики легко найдут адреса, где нужно опросить горожан.

- Главы районов города провели большую работу, - поблагодарила заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Светлана Камбулова.

Отдельно было отмечено, что электронный документооборот не позволит никого переписать дважды, даже если с понедельника по пятницу человек живет и работает в Ростове, а на выходные уезжает в область. При этом жителями Ростова будут считаться даже те, кто временно проживает в донской столице — это и студенты, и мигранты, и другие категории населения.

По данным последней переписи населения, в Ростове насчитали миллион 96 тысяч человек. По данным на 1 января 2021 года, в донской столице живет миллион 138 тысяч людей. Точные цифры установит перепись: именно поэтому ростовчанам стратегически важно участвовать в ней.

ГРАМОТНО ПЛАНИРОВАТЬ БЮДЖЕТЫ

- Перепись не только позволит нам уточнить демографические параметры развития нашего города, но и подтвердить статус города миллионника, - подчеркнула Светлана Анатольевна. - Данные переписи необходимы как для составления бюджета, формирования социальной политики, политики в сфере образования, здравоохранения, при планировании рынка труда и рынка жилья и других сфер жизни города.

Участвуя в переписи, каждый сообщает информацию о себе, а значит информация о структуре населения не будет искажена, и власти смогут оценить реальную картину и грамотно распределить бюджеты при разработке перспективных социальных программ, касающихся различных групп людей.

Так, ответы безработных на вопросы анкеты позволят изучить рынок труда и создать рабочие места в необходимых нишах. Сведения о количестве дошколят пригодятся в корректировке планов по строительству школ, а по данным о возрасте можно спрогнозировать, когда и сколько ростовчан пойдут на пенсию, и, соответственно, планировать бюджеты для ее выплаты.

ЛЕГКО — ОНЛАЙН

Проще всего пройти перепись в онлайн-формате. До 8 ноября это можно сделать на портале госуслуг. В привычном формате, приходя домой к людям, переписчики будут работать до 14 ноября. В городе создан мощный резерв переписчиков: если по адресам ходят 2372 человека, то еще 713 готовы сменить любого, если человек, например, заболеет.

- Городу нужно проводить активную информационную кампанию на протяжении всей переписи, - акцентировал внимание Алексей Логвиненко. - Больше работать с управляющими компаниями, старшими по подъездам, по садоводческим товариществам, чтобы люди знали, что пришел переписчик и содействовать переписи.

Также горожане могут ответить на вопросы анкеты в 352 стационарных переписных участках, которые располагаются в том числе и в МФЦ. Полный список можно найти на сайтах Ростовстата и Администрации донской столицы.

Также дополнительную информацию о Всероссийской переписи населения можно найти на официальном сайте.