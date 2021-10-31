Ребятишки под присмотром: спрос на услуги няни вырос в преддверии нерабочей недели в Ростове

Во сколько обойдется няня на нерабочую неделю Фото: Евгения ГУСЕВА

Тяжелая, как в моральном, так и в материальном смысле неделя ожидает ростовчан. Хоть президент страны и провозгласил ее нерабочей, но представителям многих сфер деятельности все-таки придется выйти на службу. Здесь-то и возникает вопрос о том, с кем оставить отправившихся на каникулы раньше срока младших школьников, которые раньше оставались в группе продленного дня до прихода родителей, а уж тем более в чьи руки пристроить дошколят при неработающих детских садах? Тут-то и приходит на помощь она - няня! В "КП - Ростов-на-Дону" узнали у специалистов, как быстро найти хорошую няню для ребенка и в какую копеечку это обойдется.

ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Конечно, находятся и счастливые родители, которые на предстоящую неделю отправят любимых "спиногрызов" к бабушке в деревню и останутся наедине со своей работой и второй половинкой. Но немногим так повезло. Тогда мамы и папы срочно-обморочно начинают мониторить сайты в поисках няни.

Женщины, конечно же, в таком случае ищут не только няню, но и помощницу по дому, чтобы после трудного рабочего дня освободить себя от стирки, уборки и приготовления еды. Это все можно обозначить в фильтре на сайте при выборе няни.

- Чаще всего на вакансию няни у нас приходят устраиваться женщины, которые и сами имеют маленьких детей. Таким больше доверяют, поскольку у них, как говорится, есть опыт работы. Соответственно, няням приходится следить и за своим чадом, и за чужим. Должна признать, что это довольно нелегкая задача, поэтому тех, кто займется при этом еще и домашними делами у нас крайне мало, - рассказала владелица одного из ростовских агентств.

Кроме того, нынешние родители пытаются взвалить на няню как можно больше своих обязанностей по уходу за ребенком. Некоторые мамы и папы оставляют список на каждый день того, что потенциальной няне необходимо будет сделать с ребенком. Кто-то требует совсем невозможного, например, за день освоить с их ненаглядным чадом счет или чтение. А также свой отпечаток наложила и свалившаяся на голову всего мира пандемия коронавируса. Сейчас родители перед тем, как допустить в дом чужого человека требуют непременную сдачу ПЦР теста или доказательства перенесенной болезни или прохождения вакцинации.

ЦЕНА ВОПРОСА

В преддверии нерабочей недели спрос на нянь несомненно вырос. Но и цена на услуги не осталась прежней. Многие включили в оплату труда и стоимость прохождения ПЦР теста. Кроме того, чем больше потребность родителей, тем выше будет и цена.

- Няни с педагогическим образованием, например, имеют оплату труда значительно более высокую, нежели 18-летние девчата, которые просто любят нянчиться с детьми. Чем длиннее список требований от заказчика, тем выше, соответственно, и ценник. Обучение ребенка, помощь по дому и другие опции значительно увеличивают оплату труда няни, которой предстоит стать еще в придачу учителем и домработницей, - отметила владелица агентства.

Сейчас услуги няни для дошкольника обойдутся родителям в 200-250 рублей в час, гувернантка для школьника - от 300 до 500 рублей в час. Няня с услугами домработницы, повара или экономки может запросить от 2 000 до 2 500 в день.

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Как часто мы привыкли слышать страшилки о работе няни: скрытые видеокамеры, запечатлевающие жестокое обращение с детьми, или, например, издевательства хозяина, замучившего бедную няню непомерными требованиями или, и того хуже, сексуальными домогательствам.