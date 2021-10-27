Горные пожары в Турции и «пылающая» Якутия: лучший в стране летчик – спасатель рассказал о по-настоящему мужской работе

Олег Филатов стал лучшим летчиком-спасателем в стране. Фото: предоставлено героем публикации

Практически вся жизнь ростовчанина, 54-летнего Олега Филатова, связана с небом. Выпускник летного военного училища долгие годы служил в военной авиации. Пожалуй, истребителями пилот управляет лучше, чем автомобилем. Фигуры сложного пилотажа сделает даже с закрытыми глазами.

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА

В 90-ые в его воинской части пошли сокращений. Так Олег Филатов поставил точку в военной карьере. Говорит, что именно эта ситуация стала для него настоящей взлетной полосой.

Практически сразу после военной службы ростовчанин устроился в МЧС. Последние годы Олег Филатов работает в Южном авиационно-спасательном центра МЧС России.

Олег – командир самолета нового поколения – БЕ-200, в народе называемого «Амфибий». В этом году ростовчанин по итогам ежегодного конкурса «Созвездие мужества» был признан лучшим в стране летчиком-спасателем.

Как рассказал победитель состязания корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», в зону ответственности его экипажа входит борьбы с лесными пожарами.

Самая горячая пора в прямом и переносном смысле для летного отряда – лето-осень, когда в России начинаются лесные пожар.

- Мы боремся с огнем по всей стране. В 2017 году сильно горели леса в Чите, потом - на Верхнем Дону. С ребятами тушили их недели две –три, сделали тогда, минимум 30 вылетов. После – сразу же Волгоград, затем «пылала» Махачкала, - вспоминает командир БЕ-200.

Прошлым летом была Якутия, там команда из Ростова сделала 270 сбросов воды.

Тогда жена и дочь не видели Олега почти два месяца. Впрочем, такое происходит в их семье почти каждое лето.

Командир БЕ-200 большую часть жизни провел за штурвалом. Фото: предоставлено героем публикации

«ДЫМ – НАШ ВРАГ»

Позапрошлый год пилот, к примеру, три месяца жил в Турции. Правда, загорать ему не довелось.

- Там горели леса в горах. Очень сложная была обстановка. Тушили пожары и под Антальей, и под Измиром, и под Испартой, - продолжает летчик.

Сложность пожаров в Турции Олег Филатов объяснил особенностями горного рельефа и тем , что воду приходилось забирать, зачастую, с моря.

- Ну, во - первых, когда забор идет с моря, надо постараться удержать самолет на водной поверхности и при этом глиссировать (двигаться по воде – прим. ред.) на скорости не меньше, чем 190 километров в час, - поясняет мужчина.

Если же чуть сбавить обороты или, допустим, не удержать определенный угол наклона самолета относительно водной поверхности, то может случиться беда.

- Борт может отскочить от воды и разбиться. К счастью, на моей практике такого никогда не происходило, - продолжает пилот.

А вот в турецком Хатайе ростовским летчикам пришлось столкнуться с другой трудностью.

- Хатай окружен высокими горами. Пожар начался внизу, пламя подпутало к населенному пункту. Сложность заключалась в том, что было крайне неудобно подбираться к точкам сброса воды. Было просто не видно из-за дыма, куда сбрасывать воду, - рассказывает Олег.

Кстати, даже не огонь, а дым самый страшный враг для тех, кто тушит пожар с неба.

- Из-за дыма падает видимость и есть риск попасть в так называемые «густые дымы», - говорит Олег.

Если такое произойдет, то может попросту отказать двигатель и самолет упадет. При этом никогда нельзя заранее просчитать обстановку на месте ЧП. Каждый пожар, говорит спасатель, по –своему уникален.

«ЗУБНАЯ ЩЕТКА ВСЕГДА С СОБОЙ»

С 15 апреля по 15 октября у всех летчиков – спасателей режим повышенной готовности. Все эти полгода они должны в течение часа с момента приказа вылететь на пожар. Причем , география не предсказуема. Могут оправить и в Хабаровск, и во Владивосток.

- Просто именно эти месяцы считаются пожароопасным периодом. Хотя и в остальное время года также могут экстренно вызвать на пожар, - поясняет ростовчанин

Поэтому с собой на работу Олег всегда берет зубную щетку и бритвенный набор.

- Никогда не знаешь, где будешь вечером – дома или на другом конце страны. А сколько было семейных праздников, которые я пропустил, в том числе – и свой юбилей. Жена, конечно, ворчит. Еще больше ей не нравится, что отпуск беру, как правило, в феврале, - продолжает Олег Филатов.

Но, несмотря на специфику такого графика, без неба ростовчанин свою жизнь уже не представляете. Так же не видит он себя и в гражданской пассажирской авиации. И дело вовсе не в отсутствии навыков управления лайнером.

- Вы знаете, когда мы с ребятами с неба потушили очередной участок горящего леса, то сразу видим плоды труда. В такие моменты понимаешь, что делаешь настоящее дело. Даже в военной авиации у меня не было такого чувства морального удовлетворения. Там же ведь во время учений мы боролись с вымышленным врагом, а в МЧС - с настоящим, с огнем, - сказал самый лучший в стране летчик – спасатель.

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