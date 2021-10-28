Новости Ростова-на-Дону на 28 октября 2021: новые ковидные ограничения и подорожание проезда ждут горожан

Что произошло в Ростове за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новости Ростова-на-Дону на 28 октября 2021 — публикуем подборку главных событий. Рассказываем, что произошло в донской столице за последние сутки.

Новые ограничения в Ростове-на-Дону на ноябрьские каникулы 2021 ввели из-за коронавируса. В среду, 27 октября, губернатор донского края Василий Голубев, подписал постановление, в котором говорится о том, какие объекты будут закрыты с 28 октября по 7 ноября. Не будут работать объекты розничной торговли, СПА-салоны, солярии, массажные студии, салоны красоты (можно прийти только на стрижку), аттракционы, цирки, кинотеатры, дома культуры, выставки, стоматологии и ветеринарные клиники (разрешена экстренная помощь).

Проезд в общественном транспорте в Ростове-на-Дону может подорожать уже в ноябре. Об этом говорится в тексте проекта соответствующего постановления администрации города. Проезд в автобусе при оплате транспортной картой будет стоить 29 рублей, при безналичном расчете банковской картой - 30 рублей, а при наличном расчете - 32 рубля. В электротранспорте - 23 рубля вне зависимости от способа оплаты.

В донской столице полным ходом идет Всероссийская перепись населения. Это третья в новейшей истории России перепись и первая в истории города и всей страны — в цифровом формате. Власти донской столицы поставили задачу — создать все условия для максимального охвата всех ростовских домовладений. От этого зависит жизнь города на много лет вперед.

В Орловском районе Ростовской области в пожаре на животноводческой ферме погиб годовалый ребенок. Следственный комитет региона начал проверку по факту произошедшего, кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости Ростова-на-Дону на 27 октября 2021: школа в Суворовском появится еще нескоро.

Рассказываем, что произошло в донской столице за последние сутки.