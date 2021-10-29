Как будет работать торговый центр в период коронавирусных ограничений, рассказали в «Мир ремонта»

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В Ростовской области с четверга, 28 октября, вступили в силу новые антиковидные ограничения. Своеобразный режим локдауна коснулся практически всех сфер деятельности. Больше недели ростовчане не смогут посещать многие общественные пространства и магазины. На примере «Мира ремонта» мы выяснили, как будет работать торговый центр в период с 28 октября по 7 ноября.

ПРИВИВКУ МОЖНО СДЕЛАТЬ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

Стоит отметить, что торговые центры города работать будут, но, разумеется, в режиме особых мер предосторожности. Согласно внесенным поправкам в постановление №894, попасть в ТЦ беспрепятственно смогут только достигшие совершеннолетия ростовчане, имеющие при себе один из трех медицинских документов: действующий ПЦР тест в течение трех дней, справка о перенесенном в течение полугода заболевании, QR-код или справка прошедшего вакцинацию.

Исключением из этих правил не стал и торговый центр «Мир ремонта». Здесь посетителям предоставляется возможность без долгого простаивания в очередях сделать прививку от новой коронавирусной инфекции от COVID-19. Пункт вакцинации располагается на первом этаже ТЦ и работает с 10 до 14 часов каждый день.

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КАКИЕ МАГАЗИНЫ РАБОТАЮТ И ЧТО МОЖНО КУПИТЬ

На основании отредактированного постановления горожане смогут посетить только те магазины, где торгуют товарами первой необходимости. В «Мире ремонта» это: «Ростов инструмент», «Дачный мир», «Азбука домашнего комфорта». Помимо товаров первой необходимости таких как, бытовая химия, свечи, спички, дезинфицирующие средства, туалетные принадлежности, хозяйственные и санитарно-гигиенические изделия, приобрести здесь можно посадочный материал, семена, саженцы, садово-огородную технику и инвентарь, а также удобрения, средства защиты растений.

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ВИДЕОКОНСУЛЬТАЦИИ ПО WHATSAPP

Интересно, что новые возможности ТЦ «Мир ремонта» теперь позволяют покупателям воспользоваться цифровыми услугами, не выходя из дома.

Так, на сайте доступна новая услуга: можно легко написать или позвонить во многие магазины торгового центра с помощью мессенджера WhatsApp. Благодаря этой опции покупатель может получить бесплатную консультацию, видео товаров, актуальных цен, акций или обменяться фото. Потенциальные покупатели смогут обсудить возможность удаленной покупки и доставки товаров на дом. И все это возможно сидя дома!

При этом ссылка на WhatsApp у каждого магазина индивидуальная, так как привязана к специальному номеру телефона консультанта. А найти ее можно на персональной странице каждого магазина на сайте ТЦ «Мир ремонта».

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ОНЛАЙН-ПЛАНИРОВЩИК

Доступна и абсолютно новая услуга: онлайн-планировщик любого пространства, где можно без специальных знаний и установки софта создать проект (чертеж) своей квартиры, комнаты, дома или любого другого пространства.

У каждого желающего есть возможность расставить мебель, стены и перегородки, окна, двери, радиаторы, освещение, предметы интерьера и многое другое!

Можно воспользоваться и дополнительной функцией 3D проекта. Это очень актуально в период ограничительных мер - спланировать свое жилое пространство и после открытия магазинов отправиться за покупками, имея конкретное представление о том, что нужно приобрести, каких габаритов и в каком количестве.

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БЕСПЛАТНАЯ ПРИМЕРКА КОВРОВ

И, наконец, есть возможность заказать бесплатную примерку ковров в магазине «Коврополис». Находясь дома, покупатель вместе с консультантом магазина через мессенджер WhatsApp сможет легко выбрать до трех понравившихся ковров, оформить доставку и приобрести наилучший для себя вариант. Так покупка будет в разы практичней.

Понравившиеся ковры можно сразу примерить к дизайну комнаты и посмотреть, какой больше впишется в интерьер.

Для справки: чтобы заказать бесплатную примерку ковров, необходимо позвонить с помощью мессенджера WhatsApp на номер тел.: 8-988-563-80-09, затем совместно с консультантом выбрать по видеосвязи три понравившихся ковра и заказать бесплатную примерку. В случае, когда ни один из выбранных вариантов не подойдет, стоимость доставки будет составлять 1500 рублей.

БЕЗОПАСНО ЛИ ХОДИТЬ В ТЦ «МИР РЕМОНТА»?

В администрации ТЦ «Мир ремонта» утверждают, что в торговом центре регулярно проводят полный комплекс мер санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. А именно:

1. На территории ТЦ расположены в общем доступе диспенсеры для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, с помощью установленных дозаторов.

2. Регулярно в ТЦ проводится уборка всех помещений с применением эффективных противовирусных дезинфицирующих средств, уделяется особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, тележек, поручней, перил, контактных поверхностей, особенно мест общего пользования (комнат приема пищи, отдыха и туалетных комнат), во всех помещениях с кратностью обработки каждые два часа.

3. Регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих помещений.

4. Применение в общественных помещениях (туалетах) рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха.

5. Соблюдение работниками и посетителями ТЦ социального дистанцирования 1,5м, обязательное ношение лицевых масок и респираторов в течение всего рабочего времени.

6. Проводится разъяснительная работа работникам и посетителям о необходимости соблюдения мер личной гигиены (постоянное мытье рук с мылом, обработка рук кожными антисептиками, использование защитных медицинских масок и другое).

7. Проводится обязательный контроль температуры тела работников по прибытии на рабочее место и в течение рабочего дня.

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ВАЖНО!

Напоминаем, что при посещении любого торгового центра посетителям необходимо также соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, а именно – надевать маски или респираторы и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Берегите себя, своих близких и окружающих!

Автор фото: из архива «Мир ремонта»