Откровения ростовского переписчика: изучаем психотипы людей, каждую неделю делаем ПЦР-тесты, а данные заполняем в планшеты

Чем быстрее работает переписчик, тем больше адресов успеет обойти

Раз в 10 лет в двери каждого россиянина приходит перепись. Люди в специальных жилетах и мягких шарфиках целый месяц работают без выходных, чтобы получить точные данные о жителях нашей большой страны.

Эта добрая традиция берет свое начало еще с 1897 года, тогда переписчики кропотливо заполняли бумаги вручную, сейчас же все данные будут храниться в компактных планшетах. Такие возможности очень сильно облегчили работу, ведь в пару кликов можно сделать то, на что раньше уходили часы.

Корреспондент "КП – Ростов–на–Дону пообщалась с переписчицей Ириной Юндой. Женщина рассказала, как на самом деле люди реагируют на перепись в эпоху пандемии, с какими трудностями приходиться сталкиваться, а также о том, как технологичные планшеты заменили килограммы бумаги.

"НЕ ЗАБАЛУЕШЬ, КОНЕЧНО, НО МНЕ НРАВИТСЯ!"

- Сейчас я уже почти три недели работаю переписчиком, хоть это и первый опыт, но у меня отлично получается, ведь до этого 16 лет была паспортисткой в визовой службе. Мне кажется, это очень близкая тема, точно такая же работа с населением, постоянный поток информации и строгий контроль. Не забалуешь конечно, но мне нравиться!

Еще прошлой весной я обратилась в городской Центр занятости, чтобы найти работу. Выяснилось, что есть вакансия переписчика. Но подать заявку сразу так и не получилось, пришлось уехать из страны. В сентябре вернулась и узнала, что набор еще идет. Ну раз так, почему бы не попробовать еще раз. Спустя некоторые время, мои документы уже отправили в Росстат.

"СНАЧАЛА НАС ОТПРАВИЛИ НА ОБУЧЕНИЕ"

Многие думают, что быть переписчиком это так просто. Ну а что? Ходишь себе по квартирам, бланки заполняешь... Но это далеко не так! Степень ответственности большая, да и технологии в этом году новые. Вместо кипы бумаг теперь - планшеты, а с ними еще нужно научиться работать.

Поэтому сначала меня и таких же счастливчиков отправили на курсы. Длились они три дня, и состояло обучение из двух частей. Теоретической и практической. Сначала мы смотрели видеоуроки, учились работать с программой и заявками, а потом перешли в психологическому блоку. Ведь правильная коммуникация с людьми — это почти залог успеха.

В этой части нам рассказывали про различные психотипы, их особенности, возможные развития событий, и самое главное - раскрывали секрет, как найти подход к каждому. А после - была практика: куда без нее?

На третий день в компании контролера мы вышли на разведку по будущим адресам. По пути нам рассказывали, как нужно себя вести, представляться, с чего начинать диалог. Я все очень внимательно слушала и запоминала. Не терпелось проверить знания в деле!

РАБОТА БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Перепись длится месяц, с 15 октября по 14 ноября. Все это время мы работаем без выходных - с 8 утра до 8 вечера. По началу было непривычно, но со временем привыкла к такому графику.

По утрам всегда рассчитываю примерное количество квартир, которое нужно обойти. В среднем, это 10-12. На сам опрос уходит около 18 минут, а если семья большая - из пяти или четырех человек - то и весь час. Приходить стараюсь либо рано утром, либо ближе к семи вечера. В это время вероятность встретить кого-то дома гораздо больше.

Ну а, если честно, работать сейчас правда стало проще, ведь мы больше не заполняем данные от руки - для этого есть специальный планшет, в нем же сразу записаны все адреса. Кликаю на нужный, ввожу сколько человек проживает, а дальше начинается стандартный список вопросов для переписи. Потом все эти данные автоматически уходят на компьютер контролера.

ВЫ ОТКУДА?

Каких-то экстремальных ситуаций за все это время не было. Можно сказать, что мне повезло, ведь мой участок находится в очень спокойном районе, в основном, здесь приличные дома и очень интеллигентные люди. Но, если вдруг вижу, что человек агрессивно настроен, разворачиваюсь и ухожу. Ведь бывают разные случаи: тут к каждому свой подход.

Недавно, например, подверглась жесткому опросу местной бабули. Как только она открыла дверь, из всех промоев подул тот самый ветерок пассивной агрессии. Не успела поздороваться, как тут же полетели вопросы:

- Вы кто?

Протягиваю удостоверение и спокойно отвечаю: «Перепись населения». Но пожилая ростовчанка продолжает атаку:

- Вы откуда?

Отвечаю: «Из Росстата».

- А что это такое? - с опаской уточняет она.

- Федеральная служба государственной статистики, ну от правительства Ростовской области.

В эту секунду пенсионерка одобрительно выдохнула, а затем сказала: «А, ну, если вы от Правительства, тогда давайте ваш опрос!». Эта волшебное слово за секунду растопило лед между нами. Она вдумчиво отвечала на все пункты анкеты, а в конце добавила:

- Деточка, я пожилой человек, ты уж на меня не обижайся. Ходят тут всякие иногда, вот и не доверяешь.

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ПЦР

Вообще, я заметила, что люди насторожено реагируют на приход переписчика, особенно в эпоху ковида. Поэтому в квартиры мы не заходим, исключение бывают только, если это очень пожилые бабушка или дедушка.

Некоторые люди честно признаются, что болеют коронавирусом. Тогда приходиться проводить опрос за закрытой дверью. Ведь безопасность сейчас - превыше всего.

Мы же - носим маски, перчатки, соблюдаем социальную дистанцию, каждое воскресенье сдаем ПЦР-тесты. Правда их, ровно, как и сертификаты о вакцинации, пока никто не требовал. Но, мне кажется, что люди понимают: раз, я работаю переписчиком, значит вакцинирована.

"НАДО БЫТЬ ОПЕРАТИВНЫМ И ПОЗИТИВНЫМ"

Частенько слышу от знакомых: "Мол, как можно отличить переписчика от обычного мошенника или самозванца?". Первый и самый простой пункт — это униформа. Нам специально выдают жилеты, сумки и даже шарфы с логотипом Росстата, или подписью «Перепись населения».

Второй, и главный — это, конечно же, удостоверение. В нем будут указаны личные данные вашего переписчика. В документе нет фотографии, поэтому вы имеете право дополнительно потребовать паспорт, чтобы сверить информацию.

А вообще, главные инструменты – это хорошее настроение, скорость и улыбка. Если человек видит, что вы очень медлительный, в большинстве случаев закроет дверь и не будет тратить свое время. Поэтому надо быть оперативным и позитивным. Ведь люди часто загружены своими проблемами, им просто не до вас. В такие моменты нужно правильно настроить человека: где-то шутками, а где-то и задушевными разговорами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отмена ограничений в Ростовской области: что изменится с 8 ноября

В Ростовской области отменят ограничения, введенные в нерабочие дни (подробнее)