Новости Ростова-на-Дону на 29 октября 2021: сезон гриппа и жестокое задержание дебошира

Что произошло в Ростове за сутки Фото: Евгения ГУСЕВА

Новости Ростова-на-Дону на 29 октября 2021 - публикуем подборку главных событий. Рассказываем, что произошло в донской столице за последние сутки.

В Ростовской области чуть больше миллиона человек сделали прививку от гриппа. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства число привитых составляет свыше 25 процентов от всех жителей Дона. Но этого явно не достаточно для того, чтобы был создан коллективный иммунитет, который не даст заболеванию распространятся со страшной силой.

В донской столице случилась авария с участием автомобиля такси. Инцидент произошел в четверг, 28 октября, днем в микрорайоне Рабочий городок. По словам очевидцев, водитель автомобиля такси ехал по дороге и его машину бросало из стороны в сторону. Также очевидцы уверяют, что до этого иномарка покорежила несколько автомобилей или спровоцировала массовое ДТП.

Ростовские власти рассказали о том, как будет работать общественный транспорт на предстоящей нерабочей неделе. В целях обеспечения транспортного обслуживания населения города Ростова-на-Дону в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября текущего года (Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595) городской общественный пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня.

На 34 заседании Законодательного Собрания региона были приняты поправки, касающиеся работы МФЦ. Теперь они наделены новыми полномочиями. Об этом сообщается на сайте органа власти. Теперь в многофункциональных центрах можно напрямую получать государственные и муниципальные услуги. Теперь центры будут не посредниками, а организациями, где жители смогут напрямую получать услуги.

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Рассказываем, что произошло в донской столице за последние сутки.