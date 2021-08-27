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Общество27 августа 2021 1:00

Ни дать, ни взять: как подарок может оказаться взяткой

Юристы разъяснили, почему лучше отказаться от дорогих презентов
Анна ШИЛЯЕВА
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За взятку можно оказаться за решеткой на 15 лет

За взятку можно оказаться за решеткой на 15 лет

Фото: Иван МАКЕЕВ

Что такое коррупция? Это не только чиновник, вымогающий взятки. Не только сотрудник полиции, согласный за определенную мзду закрыть глаза и уголовное дело. Или бизнесмен, искушающий деньгами за хороший государственный контракт. На самом деле понятие коррупции значительно шире. Она начинается там, где появляется желание «что-то решить».

- Закон «О противодействии коррупции», принятый в 2008 году, перечисляет деяния, которые подпадают под это понятие, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области, где расследуют самые громкие преступления. - Коррупция - это дача и получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями из корыстных соображений, коммерческий подкуп. В общем виде можно сказать так - использование должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий для извлечения выгоды для себя с нарушением законных прав граждан и государства.

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Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Опасность коррупции в том, что она по своей природе имеет латентную форму. Чаще всего стороны заинтересованы в дружном молчании, чтобы договоренность не стала известна третьим лицам, а тем более широкой общественности.

- Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий властью над распределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению, - добавляют в полиции. - К примеру, чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач и др.

Коррупция зародилась не вчера, даже не в прошлом столетии. Взятки появились еще в Древней Руси, об этом известно по уцелевшим записям. Еще в IX веке Древнерусским государством была заимствована система, названная «кормлениями». Это был особый способ содержания должностных лиц за счет местного населения. В XV веке коррупция в России приобрела системный характер. Чиновник выполнял за подношение какое-то действие, напрямую связанное с его прямыми обязанностями. Так появилось понятие «мздоимство».

Меняются люди, меняются способы оказания услуг, передачи денег, неизменно то самое желание «что-то решить».

Можно ли победить коррупцию? Очевидно, что можно минимизировать. Эксперты считают, что недостаточно только бороться с преступлениями коррупционной направленности, нужно проводить масштабную профилактическую работу. Дача или вымогательство взятки, коммерческий подкуп, должностные злоупотребления должны морально осуждаться.

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- Мне кажется, коррупция должна стать неприличной и постыдной, а не распространенным инструментом «решения проблемы», - считает юрист Ирина Шевченко. - В 90-х годах молодые люди злоупотребляли вредными привычками, это считалось нормальным. Но следующие поколения, те же «миллениалы» - приверженцы здорового образа жизни. В силах каждого поменять отношение к какому-нибудь явлению, стать примером для других. К примеру, отказаться от дачи и получения подарков.

ПРЕЗЕНТ ИЛИ ВЗЯТКА

Граница между ними весьма скользкая. Дело не в форме, а сути.

По словам юриста Николая Фисенко, взятка - деньги, либо предметы, материальные активы, либо услуги, в том числе имущественного характера, которые преподносятся за совершение оговоренных действий или же отказ от их совершения (бездействие) в пользу лица, предоставляющего это вознаграждение (взяткодатель). Причем отсутствует административная ответственность, то есть возбудить уголовное дело, а впоследствии и осудить, могут за получение или дачу, к примеру, подарочного сертификата. Фактически коррупция начинается от одной копейки. Нижней планки нет.

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Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Подарок - ничем не обусловленная передача одаряемому некого предмета. Он преподносится без каких-либо надежды и умысла на ответный подарок или услугу, причем его стоимость не должна превышать 3 тысяч рублей. На большую сумму, в соответствии с Гражданским кодексом, служащему органа власти и управления запрещено получать вознаграждения от физических и юридических лиц. Это касается как подарков, так и различных ссуд, либо услуг.

ОФИЦИАЛЬНО

Законом установлено, что лица, замещающие государственные или муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц (ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью соответственно РФ, субъекта РФ или муниципального образования и передаются по акту в соответствующий государственный или муниципальный орган. Лицо, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в установленном порядке.

ВЗЯТКИ БЕРУТ ПОТОМУ, ЧТО ИХ ДАЮТ. ВЗЯТКИ ДАЮТ ПОТОМУ, ЧТО ИХ БЕРУТ. ОСТАНОВИТЕ ЭТОТ КРУГ!

КОНКРЕТНО

Дача взятки (статья 291 УК РФ)

Наказание: до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки

Получение взятки (статья 290 УК РФ)

Наказание: до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки

Мелкое взяточничество (Статья 291.2.)

Наказание: лишение свободы до 3 лет

Посредничество во взяточничестве (29.1 УК РФ)

Наказание: до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы

Злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ)

Наказание: до десяти лет лишения свободы

Превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ)

Наказание: до 10 лет лишения свободы

Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации (статья 201 УК РФ) Наказание: до 10 лет лишения свободы

Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ)

Наказание: до двенадцати лет лишение со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа

Провокация взятки, коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ) Наказание: до пяти лет лишения свободы

ВАЖНО

О фактах коррупции следует сообщать по телефонам:

+7 (863) 210-97-76 — горячая линия СУ СК России по Ростовской области «Остановим коррупцию»

+ (863) 249-24-77 — телефон доверия ГУ МВД России по Ростовской области

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