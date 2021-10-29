Уволенный из больницы врач через суд восстановился в должности и получит теперь полмиллиона рублей

В Ростовской области после судебных тяжб восстановили в должности врача-реаниматолога Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Центральной городской больнице небольшого шахтерского городка в Ростовской области произошел феноменальный случай. Уволенного в апреле нынешнего года врача-реаниматолога вернули к должности и возместили ему причиненный моральный ущерб, но для этого ему пришлось пройти через два суда.

КТО ПРАВ? КТО ВИНОВАТ?

Надо сказать, что ситуация с этим увольнением сложилась весьма неоднозначная. Медик добросовестно трудился в ЦГБ с 2008 года, но с сентября прошлого года его начали постоянно привлекать к дисциплинарной ответственности. В материалах дела, опубликованных на сайте районного суда, говорится, что он не выполнял свои трудовые обязанности, нарушал нормы этики, прогуливал работу без уважительных причин и в связи с этими тремя выговорами был уволен с должности.

Но главной причиной увольнения послужил акт, составленный во время последней санитарно-эпидемиологической проверки, которая выявила ряд грубых нарушений. Медику вменили то, что в отделении не проводилась необходимая дезинфекция, из-за чего здесь размножились вирусные бактерии, также не соблюдался масочный режим, а средства индивидуальной защиты давно уже потеряли свой срок годности.

Кроме того, не проходил утренний осмотр персонала на наличие признаков ОРВИ, чистое и грязное белье хранилось в одном месте, в санитарной комнате находились посторонние вещи такие, как, например, мишень для дротиков. Проверка обнаружила раковину со следами грязи и отметила, что тазы и судна уже давно не меняли маркировку.

МНОГО РАЗ УКАЗЫВАЛ НА ПОБЛЕМЫ

Как оказалось, за все это ответственность была возложена на того самого доктора. Но свое увольнение медик посчитал необоснованным, в связи с чем и обратился в суд.

Доктор уверял, что за все вышеперечисленное ответственность должны нести главврач, врач-эпидемиолог или замруководителя лечебной организации по эпидемиологической работе, имеющие специальную подготовку, а так же старшая медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации. Но уж никак не он, поскольку это не прописано в его должностных обязанностях. Стоит отметить, что тот самый доктор не раз направлял письма в адрес главврача с просьбой привести отделение в надлежащий вид и указывал на существующие проблемы, но ничего, кроме гонений в свой адрес в ответ не получил.

РЕШЕНИЕ СУДА

При первом рассмотрении дела районным судом было принято решение в удовлетворении иска отказать. Но медика такое положение дел не устроило и он подал апелляцию в Ростовский областной суд. При повторном рассмотрении дела суд встал на сторону уволенного врача.

В результате этого реаниматолог был восстановлен в занимаемой должности и получил 454 тысячи рублей потерянной им за месяцы разбирательств зарплаты, а также компенсацию за причиненный моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беременную женщину в декрете незаконно уволили в Ростовской области.

Восстановить справедливость помогла прокуратура.