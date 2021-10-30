Что делать, если приходят космические счета по коммуналке, рассказали в Госжилинспекции Ростовской области

Жильцам порекомендовали передавать правдивые показания счетчиков в срок и на всякий случай проверить, есть ли незаконные врезки Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Госжилинспекции Ростовской области рассказали, как быть жильцам дома, которым приходят космические счета по коммунальным платежам, если они столько ресурсов не расходуют. Это комментарий, который специалисты подготовили к публикации «КП — Ростов-на-Дону» о стареньком доме на улице Тельмана, где людям за одну общедомовую лампочку приходят многотысячные счета за электричество. У жильцов образовались долги на десятки тысяч, которые даже с пенсионеров взыскиваются по суду. Дошло до того, что ресурсоснабжающая организация предупредила об отключении света, если долги не будут выплачены. Учитывая то, что дом «электрический» - в нем нет газа, то люди просто боятся замерзнуть зимой в своих квартирах.

«СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ»

- В многоквартирном доме № 125 по улице Тельмана в Ростове-на-Дону реализуется непосредственный способ управления. В этом доме плата за электроэнергию начисляется напрямую ресурсоснабжающей организацией, - уточнили в Госжилинспекции.

В инспекции напомнили, что 9 июля 2021 года мировым судом вынесен судебный приказ о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию с должника – собственника помещения в этом доме. Вступившее в законную силу судебное решение обязательно для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежит неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Его обжалование возможно только в судебном порядке.

ПРОВЕРИТЬ, НЕТ ЛИ ВРЕЗОК

- Для уменьшения размера платы за общедомовые нужды собственникам помещений необходимо своевременно передавать достоверные показания своих индивидуальных приборов учёта, - указали в Госжилинспекции. - А также принять меры к обследованию системы электроснабжения дома от общедомового прибора учёта до индивидуальных, квартирных, приборов с целью выявления и устранения незаконных подключений. Для этого собственники помещений вправе привлечь специализированную организацию.

Также специалисты напомнили, что ресурсоснабжающая организация, в свою очередь, должна следить за исправностью индивидуальных приборов учёта и достоверностью передаваемых показаний — проводить проверки не реже раза в полгода.

- Обращения граждан по вопросам оплаты за электроэнергию, потребленную при содержании общего имущества в данном многоквартирном доме, на рассмотрение в Госжилинспекцию области с 2017 года не поступали.

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