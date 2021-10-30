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Общество30 октября 2021 17:24

Парламентарии Дона предложили изменить механизм индексации ежемесячных выплат федеральным льготникам

Кроме этого, депутаты озвучили ряд других важных инициатив
КРУГЛОВА Оксана
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На очередном заседании донского парламента первый депутаты направили ряд важных обращений в федеральные органы власти. Фото: пресс-служба ЗС РО

На очередном заседании донского парламента первый депутаты направили ряд важных обращений в федеральные органы власти. Фото: пресс-служба ЗС РО

На очередном заседании донского парламента первый депутаты направили ряд важных обращений в федеральные органы власти. Так, депутатский корпус направили обращение к Правительству Российской Федерации, Госдуме Федерального Собрания РФ, Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости изменения механизма индексации ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам и увеличения норматива финансовых затрат на обеспечение их санаторно-курортным лечением.

ПОДДЕРЖКА ЛЬГОТНИКОВ

Депутаты донского парламента считают, что механизм повышенной индексации ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) с учетом фактической, а не расчетной инфляции необходимо распространить на граждан, получающих меры социальной поддержки из федерального бюджета, а именно – на ветеранов и инвалидов.

Так, размер ЕДВ в этом году для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий увеличился по сравнению с прошлым годом всего на 200 рублей, а для инвалидов – на чуть более 100 рублей. По мнению парламентариев, это недопустимая ситуация с учетом роста цен на продукты питания и, что особенно важно, роста цен на лекарства.

- Мы считаем, что нужно выполнить поручение Президента об индексации социальных выплат на уровень реальной, а не прогнозируемой инфляции, - прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Для этого мы подключаем и депутатов Государственной Думы, и членов Совета Федерации. Буквально несколько дней назад использовали для этого площадку Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Необходимо, чтобы эта тема была в топе обсуждения наших коллег при принятии федерального бюджета.

Кроме того, депутаты предлагают увеличить норматив финансовых затрат на одного человека при предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение, а также увеличить финансирование этих расходов. В Ростовской области ежегодно число заявок значительно превышает число выданных путевок.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

Также парламентарии предлагают предусмотреть еще одну альтернативную возможность для реализации детьми-сиротами своего права на жилье, а именно, в виде жилищного сертификата – именного документа, удостоверяющего право сирот на однократное получение выплаты для приобретения жилого помещения в свою собственность на территории России.

Жилищный сертификат поможет таким детям реализовать свое право на жилье в случае переезда в другой регион, а кроме того, данный вид поддержки может быть совместим с другими, такими как льготная ипотека, материнский капитал.

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ТЬЮТОРАМ

Ко всему прочему, депутаты ЗС предлагают рассмотреть вопрос о досрочном назначении страховой пенсии тьюторам. Соответствующее обрушение будет направлено в федерацию.

Дело в том, что в связи с модернизацией системы образования и повышением качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов значительную роль в современном обществе приобретает институт тьюторства.

С 2010 года должность «Тьютор» отнесена к должностям педагогических работников, которые осуществляют педагогическое сопровождение и организацию образовательной среды, в том числе и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

По мнению депутатов донского парламента, существует социальная несправедливость в отношении тьюторов, так как они лишены возможности досрочного выхода на пенсию в отличие, например, от учителей, воспитателей, логопедов и детских психологов.

Поэтому донские парламентарии обратились к Правительству Российской Федерации с предложением исправить данное положение и включить должность тьютора в перечень профессий и специальностей, для которых пенсия по старости назначается досрочно.

Донские парламентарии уверены, что наделение тьюторов дополнительными социальными гарантиями позволит укрепить значимость этой работы и восполнить существующий кадровый дефицит специалистов по работе с особенными детьми

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