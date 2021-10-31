"Я не верю": Донская красавица стала многодетной, родив футболисту Дмитрию Тарасову третьего ребенка

Титулованная донская модель стала многодетной мамой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Донская модель родила футболисту Дмитрию Тарасову третьего ребенка. После двух дочерей-погодок на свет появился мальчик. Сейчас счастливых родителей поздравляют их друзья, знакомые, многочисленные подписчики в соцсетях и даже коллеги Анастасии по подиуму.

Известно, что ребенок родился 29 октября. Первый крик долгожданного сына теперь уже многодетная мама Анастасия услышала в 15:35.

- Я не верю, что стала многодетной мамой, - призналась Анастасия на своей странице в Инстаграм. - Это была моя самая смелая и большая мечта.

Анастасия родила сына. Фото: instagram.com/kostenko.94

К слову, сама модель также воспитывалась в многодетной семье.

Мальчика супруги назвали Алексеем. Первое совместное фото с новорожденным Анастасия и Дмитрий уже опубликовали в своих аккаунтах в соцсети Инстаграм. Судя по снимку, счастливый отец уже навестил в роддоме супругу с сыном.

- Я благодарен тебе за всех наших детей, за сына особенно, и ты знаешь, почему. Хочу сказать, что это был тяжелый период для нас... Ты родила мне троих прекрасных детей!!! Мы прошли с тобой гормоны, послеродовую депрессию и т.д. И это за 3 года! Но знаю, что для тебя он еще сложнее, и все понимаю, как тебе было тяжело!!! И несмотря на все наши недопонимания, которые, естественно, были как и у всех людей, хочу чтобы ты знала… Я люблю тебя! - написал спортсмен в Сети любовное признание третьей жене.

Дончанка представляла Россию на "Мисс мира". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, что за плечами Дмитрия уже были два брака - в одном из них родилась дочь. Во второй раз спортсмен женился на популярной телеведущей Ольге Бузовой, которая после расставания с ним стала еще более востребованной певицей, а после и актрисой в театре.

Еще будучи футболистом "Локомотива" Тарасов женился на донской модели, победительнице конкурса "Мисс Россия" Анастасии Костенко. Красавица дончанка родила мужу двух дочек Милану и Еву. А в мае пара узнала, что у них с будет сын.

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