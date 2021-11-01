Если насморк - не просто насморк: чем опасен аллергический ринит и почему его обязательно нужно лечить

Фото: из архива Натальи Семеновой.

Закончилось лето, и все аллергики благополучно забыли о пыльце, амброзии и постоянном насморке. А, между тем, именно осенью-зимой врачи рекомендуют заниматься лечением сезонной аллергии на пыльцу растений. О том, как проявляется аллергический ринит, как он лечится и почему нельзя оставлять такую аллергию без внимания, мы поговорили с аллергологом-иммунологом медицинского центра «Семья» Натальей Ивановной Семеновой.

- Наталья Ивановна, расскажите - какие симптомы у аллергического ринита и насколько часто он встречается?

- Самые частые симптомы этого заболевания – это заложенность носа, зуд в носоглотке, слезотечение. При обострении может развиваться бронхообструктивный синдром, который со временем вызывает бронхиальную астму. Сейчас аллергический ринит встречается очень часто. Можно сказать, что во всем мире аллергические заболевания приобретают характер пандемии. Для решения проблем аллергиков создана специальная Европейская ассоциация аллергологов-иммунологов, которая изучает механизмы развития заболевания.

- А какие факторы приводят к возникновению бронхиальной астмы?

- Развитие бронхиальной астмы может зависеть от иммунной системы, от количества аллергена в воздухе и некоторых других факторов. Например, в этом году была очень большая концентрация пыльцы, она превышала норму в несколько раз. Поэтому мы наблюдали частое развитие бронхообструкций у детей раннего возраста. Раньше такие явления для двухлетнего возраста были не характерны. А сейчас мы стали выявлять у маленьких деток не только аллергический ринит, но и случаи бронхиальной астмы.

- Что нужно делать при подозрении на аллергический ринит?

- В первую очередь, нужно обратиться к доктору, который соберет анамнез и направит на аллерготестирование. Только такое тестирование может подтвердить или опровергнуть подозрения на аллергический ринит. Часто аллергический ринит путают с простым ОРВИ. Между собой они очень схожи – те же выделения из носа, зуд в глазах, но для аллергического ринита не характерна высокая температура. Но точно поставить диагноз сможет только врач.

При этом ко мне на прием часто приходят сами или приводят своих детей пациенты, которые считают, что летом у них обостряются различные ОРЗ и ОРВИ. Они обращаются с целью устранения проблем с иммунитетом, но после опроса быстро выясняется, что дело не в вирусах, а в аллергическом рините.

- Если симптомы аллергического ринита не слишком выражены, нужно ли его лечить?

- Лечить его нужно обязательно. Потому что сегодня это легкие симптомы, а завтра все может быть по-другому. Чем больше человек сталкивается с пыльцой, тем больше в его организме вырабатывается специфических антител к данному аллергену. И чем больше таких антител, тем выше риск развития бронхиальной астмы. И даже в период ремиссии, когда человек не чувствует никаких симптомов, его иммунная система не приходит в норму. Она находится в том же состоянии, как и при обострении. А с каждым последующим обострением это усугубляется и приводит к самым разным осложнениям. Лучше не доводить до такого состояния, а лечить вовремя.

- Как лечится аллергический ринит?

- Основной метод лечения во всем мире, который используется уже 100 лет, это аллерген специфическая иммунотерапия. Сначала выявляется причинно-значимый аллерген и в микродозах вводится в организм в период ремиссии, например, зимой. Тем самым мы переключаем иммунный ответ с IgE на IgG4. И чем больше будет последнего вида антител, тем чувствительность организма к аллергену будет ниже. Это реальное, а не симптоматическое лечение.

- Существуют ли какие-либо методы профилактики аллергического ринита?

- К сожалению, эффективных профилактических норм в данном случае не существует. Не бывает и препаратов, которые могли бы оградить от развития этого заболевания. В нем очень много неизученных факторов. Проводятся исследования, но пока альтернатив лечению нет. Не помогут и различные процедуры типа чистки кишечника, не эффективны диеты. Также различные сорбенты не предотвратят и не облегчат симптомы. Какой-то положительный эффект в данном случае возможен, если у человека наблюдается перекрестная аллергия. Например, у человека с аллергическими реакциями на амброзию может проявиться и аллергия на бахчевые с отечностью в полости рта. В этом случае, конечно, исключение из рациона дынь и арбузов поможет снизить выраженность симптомов.

- Часто ли приходится сталкиваться с самолечением, и чем оно опасно?

- Самолечением у нас занимаются многие. И очень обидно бывает, когда пациенты приходят после многолетнего приема гормональных препаратов. Сначала у них была одна инъекция за сезон, а потом их стало уже 5. Да, поначалу это помогает уменьшить симптомы, но и провоцирует разные побочные эффекты. А бороться с ними гораздо сложнее. Итогом использования таких препаратов может быть сахарный диабет и даже онкология.

- Аллергический ринит - это не просто аллергическое заболевание, от которого можно выпить антигистаминную таблетку, чтобы все быстро прошло. Сегодня прошло, а завтра может и не пройти. Поэтому обязательно нужно обратиться к доктору, выявить причину и подобрать оптимальное лечение. А в арсенале врачей есть методы, которые обязательно помогут.

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