Донские парламентарии обсудили проблему опустынивания почв в регионе

На востоке Ростовской области прошло заседание, на котором донские парламентарии обсудили вопрос о предотвращении опустынивания земель. Фото: пресс-служба ЗС РО

В селе Ремонтном Ростовской области прошло заседание, на котором донские парламентарии обсудили вопрос о предотвращении опустынивания земель Ростовской области. Организатором дискуссии выступил комитет ЗС области по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.

БОРЬБА С ОПУСТЫНИВАНИЕМ ДЛИТСЯ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ

Ремонтненский район для совещания был выбран неслучайно. Дело в том, что для восточных окраин региона проблема опустынивания почв является самой болезненной темой. На протяжении более 15 лет местные власти села Ремонтного борются с этой напастью.

Однако участники обсуждения сошлись во мнении, что проблема опустынивания в целом является общей для всей Ростовской области, что наглядно продемонстрировали пылевые бури, накрывшие регион, в частности и Ростов-на-Дону осенью 2020 года.

- Сегодня главная экологическая задача, стоящая перед Ростовской областью, – оздоровление, а, вернее, восстановление бассейна реки Дон и Цимлянского водохранилища. Наш Губернатор и депутатский корпус Ростовской области в этом вопросе плотно взаимодействуют с Советом Федерации, Государственной Думой и Правительством России. Уже принята и утверждена к исполнению Правительством Российской Федерации соответствующая «дорожная карта», из федерального бюджета выделено финансирование, превышающее сто миллиардов рублей. Хочу подчеркнуть, что тема нашего сегодняшнего обсуждения о том, как не допустить опустынивание донской земли, напрямую связана с состоянием Дона и Цимлы, - рассказал вице-спикер донского парламента Вячеслав Василенко

В свою очередь, председатель одного из колхозов в Ремонтненском районе Сергей Рябоконев рассказал, каким образом муниципалитет пытается справиться с опустыниванием почвы. Так, на некоторых безжизненных участках поля в целях их восстановления были высеяны две культуры: люцерна и кострец. Высадка растений была сделана в рамках программы по залужению территорий.

Кстати, напомнил депутат Вячеслав Василенко, раньше вокруг каждого населенного пункта на востоке области создавался лесной массив для защиты от ветра.

- Также высаживались и лесополосы в полях. Но они стареют и сейчас их состояние оставляет желать лучшего. Есть поля по и 400, и по 600, и по 700 гектаров, где нет ни одной лесополосы. Чтобы остановить пустыню нужно высаживать новые лесополосы, проводить мелиорацию, причем работать нужно комплексно и всем вместе. Я хочу подчеркнуть, что это проблема не только селян. Чистый воздух нужен всем, поэтому и противодействовать опустыниванию надо всем миром, - сказал спикер

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЕТ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

К слову, проблема опустынивания почв - бич не только донского края. С ней также столкнулись Волгоградская и Астраханская области, а также республика Калмыкия.

- Напомним, что в июне этого года по итогам рабочего визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в феврале месяце в республику Калмыкия, принято решение создание центров по борьбе с опустыниванием территорий. Центр создан на базе федерального научного центра агроэкологии, который расположен в Волгограде, - сказал Вячеслав Николаевич. - По данным научных организаций Российской академии наук 60 процентов пашни, восемь процентов сенокоса и 50 процентов пастбищ России подвержены воздействию эрозии, периодических засух, суховею и пыльных бурь. В нашей области площадь земель, подверженных опустыниванию, определяется от 800 тысяч до одного миллиона гектаров.

Парламентарий отметил, что в июне был принят долгожданный областной закон, в котором прописан комплексный подход, позволивший приступить к возрождению лесополос в Ростовской области. В настоящее время на Дону необходимо восстановить 240 тысяч гектаров защитных лесонасаждений. Сейчас перед органами власти стоит задача обследовать эти лесополосы, провести кадастровые работы, зарегистрировать право областной собственности на защитные лесонасаждения.

Однако решить проблему с опустыниванием территорий региона в одиночку не удастся. Поэтому участники совещания сошлись в одном, что для более эффективной борьбы с опустыниванием, нужно привлекать научные центры, органы власти и ресурсы сельхозтоваропроизводителей.