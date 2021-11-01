Донские депутаты обсудили детскую летнюю оздоровительную кампанию в регионе

В донском парламенте подвели итоги летней оздоровительной компании.Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону депутаты областного Законодательного собрания обсудили итоги летней оздоровительной кампании для детей. Модератором встречи выступил первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области - председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Сергей Михалев. Помимо парламентариев, в дискуссии участвовали представители соответствующих министерств и профильные эксперты. Как подчеркнул в начале обсуждения депутат Сергей Михалев, детская оздоровительная кампания в этом году по понятным причинам проводилась в необычных условиях.

- Это и ограничения по наполняемости оздоровительных учреждений, и запрет на заезд детей из других регионов, и полный запрет палаточных лагерей. Но, несмотря на все сложности, можно констатировать, что в целом кампания 2021 года, которая, кстати, еще продолжается, по всем показателям прошла хорошо, - сказал Сергей Михалев.

ЗА ЛЕТО В ЛАГЕРЯХ НЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ НИ ОДНОЙ ВСПЫШКИ КОВИДА

Однако, несмотря на успех летней оздоровительной кампании - 2021, эксперты за круглым столом уже сейчас начали обсуждать, что следует предпринять, чтобы в следующем году детский отдых стал еще более качественным и безопасным.

Отметим, что на 1 октября всеми видами отдыха, оздоровления и временной занятости было охвачено почти 179 тысяч детей.

Для проведения детской оздоровительной кампании из областного бюджета было выделено 1 миллиард 27 миллионов рублей.

Часть денег направили на закупку путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одаренных детей из малоимущих семей и детей из семей, находящихся в социально опасном положении.

В этом году организацией отдыха и оздоровления детей на территории донского края занимались почти 900 организаций. Из них 27 - это загородные оздоровительные и санаторные лагеря, а остальные - с дневным пребыванием на базе образовательных организаций.

Все лагеря работали в соответствии с требованиями Роспотребназдора. Так, в начале сезона абсолютно все сотрудники санаториев и лагерей прошли обязательный медицинский осмотр и сдали тесты на коронавирус. Более 60% персонала прошли вакцинацию от ковида.

Во время самого отдыха в оздоровительных организациях был усилен медицинский контроль за состоянием здоровья детей и сотрудников, ежедневно проводились ежедневные утренние фильтры с бесконтактной термометрией, был обеспечен доступ к дезинфицирующим и антисептическим средствам, работники пищеблока находились в средствах индивидуальной защиты. В результате ни одной вспышки COVID-19 на этих территориях зафиксировано не было.

– Можно констатировать, что, несмотря на все сложности, детская оздоровительная кампания в этом году по всем показателям прошла хорошо. К нам поступили предложения от Главного управления МЧС России по Ростовской области, от Роспотребнадзора, от МВД. Мы их все проанализируем и подготовим рекомендации, которые направим в профильные министерства и всем заинтересованным лицам, - подытожил Сергей Михалев.